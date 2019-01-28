台北立委補選惜敗 藍大佬：對國民黨2020是二大警訊！

2019年01月28日 07:49 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

台北、台中立委補選昨（27日）投開票，台北市補選部分陳思宇雖然最早宣布敗選，但藍營未能成功拿下補選席次，也讓國民黨內人士憂心，藍營選情並不如黨內樂觀人士預判順利，國民黨能在2020大選勝出，國民黨副主席郝龍斌認為有兩個關鍵。

在昨選舉結果揭曉後，郝龍斌在臉書發文分析，他認為，即便補選期間民進黨發生了「口譯哥」破壞體制、監委追殺台大校長管中閔等事，但民進黨何志偉依舊能以些微差距領先國民黨陳炳甫，這是否也代表民眾對於民進黨的執政負評已經「鈍化」？這對國民黨2020年的大選會是一個警訊。

郝龍斌指出，自從去年底的九合一大選結果出爐後，不可諱言的是國民黨內的「樂觀主義」正悄悄的浮上檯面，「但過度樂觀絕非好事」；反觀民進黨，經歷內閣改組與黨主席改選的短暫震盪後，已經快速重整腳步、站穩步伐。

至於國民黨要能在2020大選勝出，他認為有兩個關鍵。

第一，國民黨的初選制度要能被信賴且候選人要夠強；尤其是大家關注的總統候選人。第二，執政能力的呈現：「國民黨2018年新當選縣市首長包含韓國瑜、盧秀燕及侯友宜等人」，能否快速回應民意、做出好的政績，讓人民相信國民黨的執政能力與路線。

他總結認為，當然，縣市首長要在短時間內做出成績不容易，但唯有克服，人民才會給予更多的機會和信任！

(中時電子報)