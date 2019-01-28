東山迎佛祖 信眾恭迎正二媽返碧雲寺

2019年01月28日 08:12 中時 莊曜聰

廟埕前擠滿等著鑽轎腳的虔誠信眾。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲（右）護持觀音佛祖登轎安座。（莊曜聰攝）

國定民俗東山迎佛祖暨遶境活動28日清晨登場，數千信眾湧入東山碧軒寺，準備恭送觀音佛祖返回白河關子嶺碧雲寺，為維護空氣品質今年廟方也宣導減少放鞭炮、持香入廟；台南市長黃偉哲親自到場為佛祖登轎安座獻香，並發送福袋，早上7時8分，在寺方人員護持下，觀音佛祖起駕返回碧雲寺，農曆大年初九再返回東山。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，相傳白河關子嶺碧雲寺在1832年時，因張丙之亂遭焚毀，原先供奉的觀音佛祖被迎到東山碧軒寺避難，並在碧軒寺安座奉祀，後來逐漸演變成每年農曆12月23日起駕回碧雲寺祖廟過年，大年初九再回駕碧軒寺的民俗活動，多年來仍維持徒步往返傳統，途經東山、白河兩區20個庄頭。

每年碧軒寺觀音佛祖起駕回娘家時，都會吸引許多民眾漏夜排隊，要趕著在觀音佛祖出發前鑽轎腳、拿福袋，祈求新的一年平安順心，今晨天氣晴朗，信眾陸續湧入，人潮從廟內擠到廟埕，再連接到東山街道上，連成一條長長人龍。

台南市長黃偉哲一早也到碧軒寺上香，致詞時他祈求新的一年有新的發展，闔家平安賺大錢，隨後與碧軒寺副主委朱志宏、議長郭信良、立委葉宜津、市議員蔡育輝等人共同護持觀音佛祖登轎安座，儀式後也率先鑽過轎腳，並發送福袋給民眾。

(中時 )