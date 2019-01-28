何志偉贏了！網友卻認為2020國民黨有希望？

何志偉雖贏得選戰，但票數開得並不漂亮。（黃世麒攝）

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中時電子報
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台北市立偉補選，國民黨陳炳甫以3萬1532票輸給民進黨何志偉的3萬8591票。陳炳甫雖然敗選，但和何志偉的票數差距並未拉得很開，雖敗猶榮。有網友就認為陳炳甫選得比想像中的好，且此區為綠營大票倉，何志偉即使是補選也不該是這種票數，看來好好準備一下明年藍軍北中高八仙過海還是有望的。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選27日結果揭曉，代表國民黨的陳炳甫敗選。然而該選區被視為綠營鐵票區，國民黨在選前41天徵召甫高票連任中山、大同區議員的陳炳甫出馬，結果僅輸何志偉5000多票，已是雖敗猶榮。

網友kusowan於批踢踢發文表示，從票差來看陳炳甫比想像的選的好，但是得票數藍綠白都很不理想。這次陳炳甫主要還是輸給了觀察者效應，選前幾次民調落後大傷了藍選民的投票意願。不過這次DPP的票開出來未免也太難看，何家在這一區即使是補選也不該是這種票數的實力，看來好好準備一下明年藍軍北中高八仙過海還是有望的。至於柯家軍，說實話還是換個人來選這一區。

不過，有網友認為，「何就沒說錯什麼話啊！基本盤顧好就好」，但更有網友表示，「藍白候選人準備都不足阿！除非是陳玉梅還有點機會」、「補選主要看基本盤，這兩區本就都比較偏綠，所以打成這樣藍算打不錯。基本上2020雙陳還是可能再出來對抗何，這次如果陳玉梅在的話真的能贏，可惜了」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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