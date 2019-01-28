IS宣稱犯案！菲教堂恐攻連環爆 至少27死、上百人傷

27日菲律賓霍洛島天主教堂發生連續2起炸彈攻擊，造成至少27死、上百人傷，激進份子伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。（圖／美聯社）

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中時電子報

27日發生於菲律賓南部蘇祿省（Sulu Island）霍洛島（Jolo）的天主教堂炸彈連環爆炸案，至少造成27人死亡、上百人受傷，極端激進份子伊斯蘭國（IS）已出面宣稱犯案。

27日菲律賓霍洛島天主教堂發生連續2起炸彈攻擊，造成至少27死、上百人傷。

根據法新社報導，專門監控伊斯蘭聖戰份子行動的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，伊斯蘭國已正式簽署一份公報，聲稱昨天發生於菲國南部教堂的2起連續炸彈攻擊是他們所為。

27日早晨8點45分，菲律賓南部蘇祿省霍洛島鬧區的聖母聖衣大教堂發生2起連續炸彈攻擊，第一枚炸彈在教堂內引爆，由於當時正值教堂舉行彌撒之際，信徒趕緊往門外逃生，軍警人員接獲通知後趕緊前來支援，不料一分鐘後，安置在教堂外車棚的第二枚炸彈隨即引爆，現場一片狼藉，被炸毀的建築物碎片散落四處，躲避不及的罹難者遺體更直接橫躺熱鬧大街上。

而教堂大門更被炸彈炸成一片焦黑，大廳內原本整齊排列的長椅更被炸成碎片，牆壁擺設及天花板木片紛紛掉落。警方表示，第一起爆炸的受害對象以參與彌撒的信徒及神職人員為主，軍警人員則在第二起爆炸中受創嚴重，共5名軍人被炸死。

蘇祿省位在菲律賓西南方，由多個島嶼組成，受限地理環境及地形，蘇祿群島長期以來是恐怖組織及武裝好戰團體活躍地區，其中又以已經向伊斯蘭國宣誓效忠的阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）組織的活動作為活躍，近年來更因多起炸彈攻擊、綁架、以及砍頭案件被美國及菲律賓政府列為黑名單。

值得注意的是，21日菲律賓南部穆斯林才以壓倒性票數、公投通過成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM），當局希望結束近50年來造成逾15萬人死亡的伊斯蘭分離主義份子的叛亂行動，儘管多數穆斯林城市都投下贊成票，霍洛的多數選民卻投下反對票，專家認為，教堂恐攻顯然是衝著南部的和平進程而來。

(中時電子報)

遭襲擊的聖母聖衣大教堂。（圖／路透社）

警方已封鎖教堂外主要道路。（圖／美聯社）

爆炸發生時正值教堂舉行彌撒之際，信徒及神職人員無辜喪命。（圖／路透社）

疑因反自治區成立 發動連環炸彈襲擊！菲南教堂恐攻 至少20死百傷

文章來源：Islamic State group claims suicide bombing of Jolo cathedral – SITE

文章來源：ISIS claim responsibility for Philippines Church bombing – 27 dead

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