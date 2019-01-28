澳網》決賽崩盤！納達爾辯稱5個月沒練球

2019年01月28日 08:45 中時電子報 盧品青

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在澳網決賽痛宰蠻牛納達爾(Rafael Nadal)，聲威大振，從硬地之王晉升為「硬地之神」。納達爾賽後似乎不太服氣，他認為自己養傷5個月完全沒練習也沒比賽，體能當然無法與喬柯維奇相比。

納達爾說：「5個月沒碰球，突然就有這麼高強度的挑戰，我需要更多的力量，但我今天還拿不出來。」納達爾也表示前幾輪他都已經繳出了超人的表現(6連勝一盤未失)，這已經很不容易。而且決賽的喬柯維奇還把競爭強度提升到最高狀態，所以他這次跟不上了。

至於納達爾前幾場頗為得意的「強化發球」與「進攻模式」，一碰上喬柯維奇就全數當機。「我的體能被他壓制，今天我一發球即陷入防守。」防守方想贏球就只能靠對手失誤，然而喬柯維奇也太誇張，全場僅9次非受迫失誤(納達爾28次)，而且第二盤僅僅失誤1次。

納達爾並不是在找藉口，喬柯維奇是當今網壇移位速度最快的選手，休養了5個月(腳踝受傷)還想一出來就打贏硬地上的喬柯維奇，當然是不合理的要求。去年納達爾與喬柯維奇的溫網大戰也能說明兩人實力依然相當，目前喬柯維奇在兩人交手中取得28勝25敗。

在昔日的四天王之中，曾在澳網決賽被喬柯維奇修理最慘的是2011年莫瑞(Andy Murray)，這次納達爾被打得更慘。納達爾說他的首要目標是養好身體，「健康和快樂比奪冠還重要。」接下來就是紅土賽季，也是納達爾復仇的最好機會，他過去紅土對戰喬柯維奇的戰績是17勝6敗。

(中時電子報)