NBA》柯瑞當和事佬 化解KD跟格林爭吵風波

就算柯瑞不在現場，事後仍然完美化解杜蘭特與格林激烈爭吵風波。(美聯社)

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中時電子報

還記得去年11月13日勇士作客快艇主場賽後，杜蘭特跟卓雷蒙格林爆發激烈爭吵，甚至一路吵進休息室的風波嗎？勇士明星後衛柯瑞在接受《ESPN》記者沃納洛斯基訪問時自爆，「我介入了此事，讓大家努力進行真正的溝通！」

其實當杜蘭特與格林爆發這次爭吵，柯瑞並未在場，而是留在灣區治療腹股溝傷勢，但他隨即扮演好球隊領袖角色，甚至當起和事佬，「就是把一切擺在檯面上，我們並非完美球隊，每個人都有自己問題與包袱，我們都需意識到這些。」

「不管你認為那會傷害某人感情，或是他們不會喜歡聽到的，誰在乎呢？把問題搬到檯面上，一起討論且處理，更往前看就好，」柯瑞說，「科爾總教練在這方面一直做的很棒，無論杜蘭特、格林、克雷湯普生或李文斯頓也一樣。」

柯瑞強調，儘管爭吵風波發生之際，他並沒在現場，卻馬上有所行動，「我的處境相當尷尬，因為我得到所有訊息都是間接的，所以從我的角度來看，我必須努力盡快了解事件原委，且確保我們去思考，到底怎樣才能修補關係。」

如今風波過去了2個多月，杜蘭特與格林似乎早已忘記那些，兩人和好如初，隨著考辛斯傷癒復出，勇士已拿10連勝，全隊士氣與狀態邁向高峰，卻不能不佩服柯瑞處理這件事情的方式，畢竟看到他的笑容，還有多少人會生氣呢？

(中時電子報)

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