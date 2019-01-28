玉井波麗士犬香奈兒 朝網紅之路前進

2019年01月28日 08:56 中時 劉秀芬

香奈兒是反毒宣導好幫手。（劉秀芬攝）

香奈兒看見周宏霖（左）與李致賢就翻肚肚討摸摸。（劉秀芬攝）

到台南市玉井區戶政事務所辦事的民眾，有時會發現一隻小黃狗四腳朝天躺在草地上曬太陽，其實牠是旁邊那棟市警局玉井分局認養的波麗士犬，而且還有個很時尚的名字「香奈兒」，但牠只是一隻見牛肉條就眉開眼笑的米克斯土狗。

玉井分局配合波麗士犬認養活動，3年前行政組組長周宏霖與玉井交通分隊員警李致賢到善化動物之家認養浪浪，工作人員大力推薦個性溫和穩定的香奈兒，雖然帶回玉井後曾短暫造成員警困擾，但現在已經是人見人愛的警衛犬，平常最喜歡趴在警局大門前制高點夢周公。

幫玉井波麗士犬取名為香奈兒的獸醫說，小狗帶回去後要先關在狗屋幾個月，讓牠適應環境。沒想到香奈兒第一個星期可能還怕生，表現良好，第8天起只要被關進狗屋，就日也叫夜也叫，搞得同事紛紛向李致賢抗議，香奈兒汪汪叫兩個月後，大家也不管獸醫建議要關多久，就讓牠自由行動，香奈兒從此展開牠的快樂鄉居生活。

李致賢說，香奈兒個性溫馴，但不像其他分局的波麗士犬還會坐警用摩托車跟出去巡邏，比較喜歡守在大門口，可是也曾偷跑出去玩，兩天不見蹤影。香奈兒去參加宣導活動時，表現比其他分局的波麗士犬穩定，也不怕生，如果牠有坐不住跡象，塞給牠牛肉條馬上搞定。

愛睡覺的香奈兒，還有專屬粉絲頁。玉井派出所警員王柏清特別建了一個「香奈兒Dog」粉絲頁，記錄牠的誇張的睡姿，人家在值班，牠在旁邊卡個好位置呼呼大睡。其實，香奈兒雖然沒什麼專長，坐下、起立、握手都很兩光，但牠最擅長的應該就是陪伴。

(中時 )