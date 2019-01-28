陳敏鳳揭陳思宇慘敗兩大主因 柯P總統路邁向深水區？

2019年01月28日 09:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市立委補選昨出爐，由民進黨推出的何志偉以3萬8591票獲勝，國民黨籍的陳炳甫則拿下3萬1532票，「柯家軍」陳思宇得票數則不到一萬票。對此，資深媒體人陳敏鳳提及陳思宇慘敗兩大主因，並認為這次補選柯家軍慘敗，台北市長柯文哲總統大位之路邁向深水區。

台北市第2選區士林、大同區立委補選，是前民進黨立委姚文智為參選台北市長而辭職產生的缺額，共有5人競爭，分別為全民無黨聯盟陳源奇、民進黨何志偉、無黨籍王奕凱、國民黨陳炳甫及無黨籍「柯家軍」陳思宇，藍綠白各有勢力，被外界視為「三腳督」之戰。

然而，昨天結果出爐，陳思宇得票數不到1萬慘敗。對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，藍綠兩黨都推出有基層實力的選將，但柯沒有打出任何奇兵，也沒有凸顯白色力量的特色，跟著藍綠打政治世家出身的牌。在這種必須百分之八十要靠組織戰地區，陳說柯家軍明顯敗陣，敗在柯文哲口口聲聲萬惡的政黨組織裡。

陳敏鳳也認為，柯文哲選後以組織一個因素來論斷陳思宇敗選原因是卸責，所卸之責就是提名不當及輔選不力。她說提名不當與輔選不力都在於柯家軍決策過於狹窄，提名過程未經多數人討論，提名之權集中在市政府核心。由於選舉決策圈子過小，沒有選舉及重大輔選經驗，只知道與柯文哲選台北市長一樣，大量利用市府資源，結果証明柯家軍的選舉方式，只適用在柯身上，未來若要在立委選舉上有所斬獲，柯文哲得改弦易策。

陳敏鳳也提及，何志偉在大環境不利於綠營情況下，守住這席立委，算給綠營補了一口氣，而柯家軍在這回踢了鐵板，未來柯文哲的大位之路組黨與否等運作問題，則進入深水區。

(中時電子報)