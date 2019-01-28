陳敏鳳揭陳思宇慘敗兩大主因 柯P總統路邁向深水區？

台北市長柯文哲（左）、北市立委補選參選人陳思宇（中）。（資料照,張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

台北市立委補選昨出爐，由民進黨推出的何志偉以3萬8591票獲勝，國民黨籍的陳炳甫則拿下3萬1532票，「柯家軍」陳思宇得票數則不到一萬票。對此，資深媒體人陳敏鳳提及陳思宇慘敗兩大主因，並認為這次補選柯家軍慘敗，台北市長柯文哲總統大位之路邁向深水區。

台北市第2選區士林、大同區立委補選，是前民進黨立委姚文智為參選台北市長而辭職產生的缺額，共有5人競爭，分別為全民無黨聯盟陳源奇、民進黨何志偉、無黨籍王奕凱、國民黨陳炳甫及無黨籍「柯家軍」陳思宇，藍綠白各有勢力，被外界視為「三腳督」之戰。

然而，昨天結果出爐，陳思宇得票數不到1萬慘敗。對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，藍綠兩黨都推出有基層實力的選將，但柯沒有打出任何奇兵，也沒有凸顯白色力量的特色，跟著藍綠打政治世家出身的牌。在這種必須百分之八十要靠組織戰地區，陳說柯家軍明顯敗陣，敗在柯文哲口口聲聲萬惡的政黨組織裡。

陳敏鳳也認為，柯文哲選後以組織一個因素來論斷陳思宇敗選原因是卸責，所卸之責就是提名不當及輔選不力。她說提名不當與輔選不力都在於柯家軍決策過於狹窄，提名過程未經多數人討論，提名之權集中在市政府核心。由於選舉決策圈子過小，沒有選舉及重大輔選經驗，只知道與柯文哲選台北市長一樣，大量利用市府資源，結果証明柯家軍的選舉方式，只適用在柯身上，未來若要在立委選舉上有所斬獲，柯文哲得改弦易策。

陳敏鳳也提及，何志偉在大環境不利於綠營情況下，守住這席立委，算給綠營補了一口氣，而柯家軍在這回踢了鐵板，未來柯文哲的大位之路組黨與否等運作問題，則進入深水區。

(中時電子報)

北中立委補選結果出爐 恐藏三大啟示
受韓國瑜影響？小英出巡少大陣仗… 口譯哥事件波及？外交部證實 撤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。