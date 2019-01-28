NBA》綠軍被作掉？裁判坦承柯瑞走步漏吹

2019年01月28日 09:23 中時電子報 黃及人

On the rebound that won it for the Warriors: Good job by KD to drive two guys deep into paint, bad overrun by Smart, good awareness by Draymond pic.twitter.com/DnIs9Ij7JY — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2019年1月27日

27日勇士與塞爾提克之戰的最後2分鐘裁判報告出爐了，結果裁判竟然坦承，在最後7.9秒，厄文對柯瑞故意犯規之前，柯瑞已經走步違例了，代表這場比賽再被裁判「作掉」，勇士能拿10連勝並非運氣，而是確確實實的誤判造成！

當時比賽還剩8.6秒，勇士113比111領先塞爾提克，卓雷蒙格林兩罰落空，但他隨即搶下進攻籃板，回傳給柯瑞，從慢動作重播來看，柯瑞確實雙腳都移動了，厄文才上前故意犯規把他送上罰球線，柯瑞得以穩穩兩罰俱中帶走勝利。

假如當時裁判第一時間就吹出柯瑞走步，代表塞爾提克至少還有7.9秒左右的時間，可以執行追平或絕殺的最後一擊機會，比賽勝負就很難講了，畢竟別忘了，厄文可是絕殺勇士的第一高手，況且這場比賽還在波士頓主場進行。

只是隨著這場比賽最後2分鐘裁判報告28日出爐，裁判確定最後關頭只出現這次漏吹，卻已經足夠影響比賽勝負，儘管塞爾提克只能自認倒楣，可是這種裁判主宰比賽勝負結果的爭議判決頻頻出現，只會讓球迷對NBA越來越失望。

(中時電子報)