老婆偕小王北市摩鐵搞巡迴 警官變綠光戰警卻告不成

2019年01月28日 09:27 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台北市一名警官發現妻子小嘉(化名)與許姓男子有不當親暱舉動，許男與警官和解並允賠150萬元，事後卻反悔。警官在之後更發現妻子與許男搞摩鐵巡迴，至少發生17次性行為，憤而提告通姦罪並求償400萬元，法官認定警官早已知曉2人通姦還簽下和解書，判警官敗訴。

判決書指出，警官在2018年3月在家中電腦發現妻子與許男交往影片，旋即約許男出來談判，警官主張，許男當時只有坦承與小嘉有牽手散步，親吻臉頰等「不當接觸」，協議內容不包含他之後發現妻子與許男發生的17次性行為，警官並一一列出小嘉與許男上過各大摩鐵清單，心碎提告通姦，求償400萬元。

許男反駁警官指控，他只承認和小嘉僅發生一次性行為，且他在2018年已經和警官達成和解，答應賠償警官150萬元，主張應該依照「一事不再理原則」不得重複起訴，盼法官駁回警官請求400萬之訴。

從警官與許男談判的錄音檔中可知，警官質問許男「你除了親她的臉之外，我問你一句話，你們有沒有上床」，許男則不斷道歉，說「我真的很錯、我破壞你們家庭…」，法官認為，警官談和解內容已包含妻子與小王的通姦行為，不能推翻150萬和解條件另行求償，判警官敗訴，駁回400萬元求償。

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(中時電子報)