盧秀燕「一日來回」訪港招商引資 連行李都沒帶

2019年01月28日 10:08 中時 陳世宗

台中市長盧秀燕上任後首度出訪海外，28日上午她飛往香港參加「中華出入口商會」會長交接及會員大會。盧秀燕說，這是香港最大的貿易商會，這次受邀出席大會，很高興對方有注意到她上任後拚經濟的決心；希望藉此搭上線，讓台中農產、機械、汽機車等各項產品都能進一步受到注意，招商引資的同時，將台中的產品賣出去。

盧秀燕今日上午前往桃園國際機場搭機飛往香港！她登機前接受媒體訪問指出，今天早上她6點準時出門，預計今晚就回台，因為當天來回，所以她連行李都沒帶，就只帶一個隨身手提包。這次主要是受邀參加全香港最大的貿易基地「中華出入口商會」，會長交接及會員大會，很高興她上任後，對方有注意到台中拚經濟的決心。

「台中走出去、世界就進來！」台中要拼經濟，一定要走出去才能夠招商引資。「中華出入口商會」貿易採購量非常驚人，台中若可跟他們搭上線，將台中行銷出去，是天載難逢的好機會；台中所有的產品，包括農產、機械、手工具機、自行車等，將來就會更受到注意。

盧秀燕指出，雖然行程匆忙，1天往返香港，但她覺得非常值得！所以不管再辛苦、時間再怎麼緊迫也應該要出去招商引資，最重要是把台中的產品賣出去。

盧秀燕說，「中華出入口商會」今年採購伴手禮就是向台中的茂谷柑，商會有4000個會員，4000個專門從事貿易採購的專業買家；大會用台中的茂谷柑當做伴手禮，可讓他們看見台中的產品，而且茂谷柑不是我們送的，而是商會買的，這是最好行銷方法。

盧秀燕表示，她在競選期間就不斷表示最重要的是拚經濟，新市府團隊上任以來，大家注意到台中拚經濟的決心與作為，國際上有很多媒體也有相關報導。另一方面，她有很多朋友從中引介促成，希望協助台中，從她上任後就開始密集接洽，上任至今才1個多月，但市府已有兩組官員前往海外。包括農業局洽談協助台中市的農會與香港商會簽署合作意向書，相信台中的農民會非常高興；另一個是商業及國際事務的部分，安排這次香港「中華出入口商會」拜訪活動。

今天也有很多台中其他產業的業者隨行，利用1、2天的時間行銷，真的非常拼命，他們帶來各式各樣的伴手禮，包括太陽餅、鳳梨酥等糕餅，產品目錄。市府帶著台中業者出訪行銷，大家都很把握機會，若能跟以商業貿易為主採購的香港搭上線，我們的貨品將可源源不絕賣出去，讓台中人有更多機會賺錢。

(中時 )