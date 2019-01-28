快樂新春遊 西屯交通資訊看這裡

2019年01月28日 10:13 中時 陳世宗

農曆春節將至，今年的連假天數共有9天，返鄉團聚、出外旅遊走春、購物逛街的人潮、車潮，勢必大增，在熱門的時段，甚至可能有集中的情形，容易造成市區道路壅塞，尤其西屯區是臺中市商業、觀光活動的核心區域，逢甲夜市、台中歌劇院、秋紅谷、百貨公司等等地點，周邊的城市，包含彰化縣、南投縣的民眾，都有可能開車到台中市，進而使行駛道路的車輛暴增。

台灣大道是中市與高速公路重要的連接道路！台中市政府警察局第六分局表示，依據往年的經驗，屢屢因為驟增的車流行駛高速公路，在高速公路容車空間飽和時，回堵至平面道路，為了能夠縮短您的行車時間，轄區第六分局除已依據往年交通狀況，於108年加強重要節日安全維護工作期間，在重要路口規劃警力，執行交通疏導勤務外，也整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考，節省民眾行車時間：

一、臺中交流道：北上匝道車多時，可沿臺灣大道行駛往郊區方向，經安和路口迴轉上高速公路。

二、大雅交流道：（一）北上匝道車多時，可沿中清路行駛往大雅方向，循大雅端右轉上高速公路；（二）大雅交流道西屯端北上匝道，於假日10-12時、14-17時開放路肩雙車道通行，請民眾多加利用。

三、前往新光三越、大遠百購物民眾：（一）臺中交流道下高速公路後，可右轉環中路前往，以避免臺灣大道車多；（二）如百貨公司停車位不足，可前往周邊鄰近停車場停放，以節省您的等候時間。

台中市政府警察局第六分局叮嚀用路人，遇到車多壅塞時，要耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，同時要禮讓行人，且勿有疲勞駕駛、酒後駕車等等交通違規行為，快快樂樂出遊，平平安安回家。

(中時 )