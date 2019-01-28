第六分局辦理西屯區守望相助隊任務講習 發揮民力團體精神

2019年01月28日 10:14 中時 陳世宗

台中市警察局第六分局為加強重要節日期間預防犯罪、維護交通安全與提供優質警察服務，結合轄內各協勤民力維安力量，發揮民力團體精神，保鄉衛民守望相助，協助維護治安，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸，透過民力在地、熟悉環境等特質，投入鄰里社區服務，主動提供犯罪線索，協助警察機關破案，建立「警民合作、共維治安」之理念，讓市民安心過節。

108年加強重要節日安全維護工作自1月28日（星期一）22時起至2月11日（星期一）24時止實施，為期15日。

第六分局於安全維護工作前召開辦協調會，除邀集守望相助隊代表參加外，並針對轄內20個里隊，由分局及派出所派員，親自到各守望相助隊隊部辦理任務講習，向隊員們提示工作重點及執行要領，強化聯繫之作為並鼓勵提供犯罪線索協助破案，以提升勤務執行能力，凝聚協助警方執勤共識及齊一做法，發揮協勤最大效能。

「警力有限，民力無窮」，社會治安工作需要民眾與警方共同致力維護，發揮無限的力量，達到預防犯罪的效果。

分局長陳武康希望藉由此次的講習，不僅鼓舞守望相助隊員們的團隊士氣，亦宣達加強重要節日安全維護工作、防搶、防竊及防詐騙等重點，並要求各派出所應與守望相助隊保持聯繫，提供最新治安、交安狀況及必要之資訊，以強化守望相助隊協勤功能，協助民眾舉家外出住居安全維護、幫助失蹤人口返家團圓及關懷弱勢族群、防制（查報）各種災害防救及敦親睦鄰等社區服務措施，並透過提供犯罪線索、舉發違法、違規等不法行為，建立警民合作的夥伴關係，共同打造優質治安環境。

(中時 )