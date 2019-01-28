台灣運彩2018年總銷售額436億 績優經銷商中部表揚大會

2019年01月28日 16:51 中時電子報 綜合報導

台灣運彩績優經銷商表揚大會

運動彩券你也許沒有投注過，但一定有聽過！去年(2018)台灣運彩總銷售成績突破新紀錄，銷售額達436億，為了感謝優秀的經銷商，除了在台北舉行表揚大會外，這次更加辦台中、高雄兩場表揚大會。

現場請來沙畫家作畫以及Live演奏，為的是要與眾多績優經銷商同樂。其實，投注運動彩券不單只是個人的輸贏樂趣，也是一個公益的表現。體育署主任秘書葉丁鵬表示，亞帕運身心障礙的基金是由運動發展基金(每投注100元就挹注運動發展基金10元)所提供的，取之於運動，用之於運動。希望台灣運彩公司、威剛公司以及經銷商能夠突破去年的銷售額，並將所得貢獻給體育活動，讓我們的體育越來越好，希望2020的奧運能夠得到更好的成績。

台灣運彩總經理林博泰也表示，今年台灣運彩滿五歲了，業績也是最好的一年，表揚大會的經銷商參與人數從60多位增加至300百多位，希望未來能夠再不斷地茁壯強大，讓我們有更多機會可以為大家服務。

體育署主任秘書葉丁鵬表示：取之於體育、用於之體育，讓全民一起參與台灣體育。

「2019來運動，買運彩，助體育，過好年」台灣運彩新口號期許民眾能夠透過運彩支持台灣體育，一起盡一份心力！

(中時電子報)