孫安佐爆進演藝圈已簽約 「他」竟出面回應了…

2019年01月28日 10:14 中時電子報 吳品瑤

孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐，在美國遭關押260天後終於返台，然事件尚未結束，還在等待台灣方面的調查與判決，然等候結果期間孫安佐沒有低調神隱，反倒站出來面對大眾，積極經營社群網站與拍片上傳YouTube，目前影片最高點擊率突破百萬，成績連許多知名YouTube可能都達不到，而孫安佐的高人氣也被廠商相中，已有手遊、乳清產品業配找上門，價碼比爸爸孫鵬還高，甚至爆出孫安佐已簽約，準備進軍演藝圈。

孫安佐返台後，跟父母三人的工作狀態竟顛倒過來，狄鶯如今鮮少現身幕前，傳出想引退，孫鵬則向《國光幫幫忙》請長假，歸期未定，一家三口靠老本在生活，如今孫安佐化身人氣YouTuber，還有業配找上門，也算貼補家用，更因此傳出有經紀人跟他接觸談合作，正是日前跟他合作影片、曾是《大學生了沒》班底的小胖，小胖與孫安佐的合作，還被另一名網紅「八弟」抱怨，足見其對孫安佐重視的程度。

網紅「八弟」在臉書po文抱怨，表示小胖原本是要跟他合作，但最後竟跑去跟孫安佐拍了部宣傳遊戲公司的影片，因此不滿表示「有安佐就不要八弟了」、「見佐眼開」、「見紅眼開 過河拆橋」，然據《自由時報》報導，小胖表示跟孫安佐純粹合作，沒跟他簽合約，澄清一切都是誤會一場。

(中時電子報)