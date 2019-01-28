許毓仁赴「達沃斯經濟論壇」取經 籲打造高雄成東方達沃斯

2019年01月28日 11:10 中時 周毓翔

國民黨立委許毓仁出席達沃斯世界經濟論壇。（許毓仁辦公室提供）

今年世界經濟論壇（WorldEconomicForum,WEF）於瑞士達沃斯舉行，日本首相安倍晉三、德國總理梅克爾都有出席，冠蓋雲集。國民黨立委許毓仁受邀代表我國參與，許毓仁建議政府指定台灣幾個城市做為重點發展會展經濟的城市，成立「會展經濟特區」，以條件來說，高雄和桃園最適合，前者硬體條件佳、後者是國際門戶，打造「東方達沃斯」。

許毓仁作為出席在達沃斯(Davos)舉辦世界經濟論壇（WorldEconomicForum）年會的唯一台灣官方代表，主辦方邀請他參與制定以去中心化科技(DecentralizedTechnology)為主軸的跨國合作協定討論。其中內容包括：區塊鏈、資訊安全、虛擬貨幣法規、新興貨幣政策、數位經濟、跨境反恐、IOT等。

許毓仁也在論壇中與LauraTyson(柯林頓總統經濟顧問),SergeiGuriev(OECD首席經濟學家）、TimDraper(矽谷知名創投），討論區塊鏈如何應用在協助聯合國完成SDG指標，他也和瑞士CryptoValley創辦人、美國前國土安全部官員、百慕達Fintech部長共談做了一場論壇，許毓仁代表台灣談科技、區塊鏈和法規。

許毓仁指出，達沃斯之所以能夠超越達沃斯，關鍵在於把國際影響力「最大化」，這點值得台灣好好學習。WEF在首日最精彩的並非大會，而是整個達沃斯小鎮被包起來，周遭旅館民宿一位難求，場外比場內還熱。光是這一週這個小鎮就湧進約1.2萬人潮，帶來超過500萬歐元的稅收，連Facebook、Amazon、Google、Palantir、JD.com等知名跨國企業都在這裡陳設概念館。

達沃斯會展經濟帶動的周邊產值，包含觀光、旅遊、滑雪度假、飯店、購物等，一週的總產值超越一年收入，上看一億歐元。國際媒體爭相捕捉最新科技動態和政要評論，形成所謂「達沃斯光環」。對瑞士這個小國家更是增加大量曝光機會。

許毓仁指出，這次沒有台灣品牌到展場展示，相當可惜，這是最高端且難得的行銷場域，未來駐外館處應考慮包下一個空間作為台灣館，帶入台灣的文化、美食等軟實力。此外，政府應指定台灣幾個城市做為重點發展會展經濟的城市，成立「會展經濟特區」(ConferenceEconomyZone)，以條件來說，高雄和桃園最適合，前者硬體條件佳、後者是國際門戶，打造成為「東方達沃斯」。

許毓仁也建議政府可以補助非政府組織(Non-GovernmentalOrganization,NGO)參加WEF，他這次在展場繞了一圈都沒看見台灣人，倒是有許多來自世界各地的年輕NGO代表，是由政府贊助參展。

(中時 )