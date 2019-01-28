NBA》歡迎保羅歸隊 哈登40分領火箭逆轉勝

2019年01月28日 10:24 中時電子報 黃及人

The MVP is on #TheUnguardableTour! pic.twitter.com/wfWhdsi7Vw — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年1月28日

火箭明星後衛保羅28日宣告傷癒歸隊，更直接無視賽前設定20分鐘上場限制，貢獻12分、6助攻與5籃板，搭配「大鬍子」哈登40分、11籃板與6助攻，火箭順利克服上半場一度落後16分頹勢，最後以103比98逆轉擊退魔術！

畢竟這是保羅相隔1個多月傷癒復出，火箭一開賽打得有點混亂，首節打完更以18比34大幅落後作客的魔術，不過隨後哈登、艾瑞克戈登、法瑞德等人接連開火，加上保羅打了超過賽前設定的20分鐘上場時間限制，火箭逐漸追上。

打到最後4分鐘，火箭甚至取得首度超前，哈登更在最後1分15秒投進個人第4個三分球，接著中距離跳投取分，最後交由保羅兩罰俱中，火箭轉眼取得102比95的穩定領先，簡直是把魔術完全打傻，只能眼見火箭帶走3連勝。

這是哈登連續23場得分破30，正式追平拉瑞瓊斯並列史上第4，接下來他將追趕張伯倫的連65場、連31場與連25場紀錄，看來想要追上張伯倫難度相當大，相信有了保羅歸隊，哈登更有信心把這項瘋狂連續得分紀錄延續下去。

保羅無視上場時間限制，先發打了25分14秒，投8中4、2罰俱中，看來已經擺脫大腿傷勢困擾，戈登也有16分，法瑞德12分、10籃板及5助攻；魔術以阿隆戈登23分、10籃板表現最佳，武切維奇也有19分、17籃板。

(中時電子報)