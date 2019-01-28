NBA》歡迎保羅歸隊 哈登40分領火箭逆轉勝

無視對方包夾，哈登勇闖禁區上籃取分。(美聯社)

友善列印
中時電子報

火箭明星後衛保羅28日宣告傷癒歸隊，更直接無視賽前設定20分鐘上場限制，貢獻12分、6助攻與5籃板，搭配「大鬍子」哈登40分、11籃板與6助攻，火箭順利克服上半場一度落後16分頹勢，最後以103比98逆轉擊退魔術！

畢竟這是保羅相隔1個多月傷癒復出，火箭一開賽打得有點混亂，首節打完更以18比34大幅落後作客的魔術，不過隨後哈登、艾瑞克戈登、法瑞德等人接連開火，加上保羅打了超過賽前設定的20分鐘上場時間限制，火箭逐漸追上。

打到最後4分鐘，火箭甚至取得首度超前，哈登更在最後1分15秒投進個人第4個三分球，接著中距離跳投取分，最後交由保羅兩罰俱中，火箭轉眼取得102比95的穩定領先，簡直是把魔術完全打傻，只能眼見火箭帶走3連勝。

這是哈登連續23場得分破30，正式追平拉瑞瓊斯並列史上第4，接下來他將追趕張伯倫的連65場、連31場與連25場紀錄，看來想要追上張伯倫難度相當大，相信有了保羅歸隊，哈登更有信心把這項瘋狂連續得分紀錄延續下去。

保羅無視上場時間限制，先發打了25分14秒，投8中4、2罰俱中，看來已經擺脫大腿傷勢困擾，戈登也有16分，法瑞德12分、10籃板及5助攻；魔術以阿隆戈登23分、10籃板表現最佳，武切維奇也有19分、17籃板。

(中時電子報)

NBA》綠軍被作掉？裁判坦承柯瑞… MLB》紅襪沒終結者？牛棚被洋基…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。