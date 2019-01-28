春節提升高鐵台中站交通分流 烏日分局啟動行車流暢中心

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春節連假，為提升高鐵台中站交通分流效能，台中市警局烏日分局與高鐵公司透過各廣播媒體加強交通政策宣導，透過高鐵站及轄區「行車流暢中心」，運用路口監視器掌控轄區高鐵站區一路、台灣大道五段等周邊重要路口遇有壅塞情形，勤務中心將立即指派線上警力前往加強疏導，確保轄區各交通要道行車順暢。

烏日分局表示，民眾進出高鐵台中站區行車動線以經由台74線中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，於各連假交通尖峰期間，經常由台74線東西行向壅塞回堵後，連動造成高鐵台中站區週邊道路壅塞。

烏日分局建議，春節連假期間，民眾多搭乘大眾運輸工具外，可多利用行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路如下：

一、南投地區民眾：

中投公路下烏日區環河路後，接高鐵路一段進出高鐵台中站。

二、彰化地區民眾：

王田交流道接烏日區中山路，進出高鐵台中站。

三、台中地區民眾：

台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路（建國路、學田路、中山路等平面道路）進出高鐵台中站。

烏日分局指出，民眾下高鐵匝道時，如遇車流回堵，可行駛往「彰化」方向的匝道下高鐵路三段，高鐵「接客」車輛於高鐵三路口左轉；高鐵「送客」車輛於高鐵五路口左轉。台74線下高鐵東路匝道車輛，請「接客」車輛走內一及內二車道，並於高鐵東路右轉高鐵三路進入站區；「送客」車輛走外三車道右轉高鐵東路進入站區。

(中時 )

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