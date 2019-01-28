九孔寶寶愛吃啥？生態小旅學知識、海洋復育等你來

在小朋友好奇的眼光注視下，工作人員輕輕的將九孔寶寶刷入九孔育成池。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

九孔寶寶愛吃啥？居然其喜好和小朋友頗像呢？寒假到了，要帶小朋友去哪？不妨上網預約申請新北市海洋資源復育園區的海洋教育導覽解說行程，在專業導覽人員的帶領下，認識魚類及九孔的繁殖復育工作，並近距離的觀察九孔寶寶，藉此強化海洋保育觀念！

在導覽人員的引導下，小朋友們開啟了與海洋生物近距離接觸之旅。（新北市漁業處提供）

海洋資源復育園區自107年11月孵育的九孔寶寶，經歷了3個多月的浪板生活，目前九孔寶寶體型已經成長到1公分左右，海洋資源復育園區人員吳秀蓮表示，為了因應九孔底棲及喜歡躲藏於洞穴中的習性，並使九孔寶寶能夠快速且健康的成長，工作人員預計春節後開始將浪板上的九孔寶寶輕輕刷下至育成池底層，讓牠們躲藏在以五角磚所堆疊出的遮蔽空間，並開始投餵九孔最喜歡吃的龍鬚菜。

著生九孔嬰兒床(塑膠浪板)上的九孔寶寶。（新北市漁業處提供）

導覽人員正賣力的為來訪的大朋友、小朋友介紹九孔寶寶的嬰兒床（塑膠浪板）。（新北市漁業處提供）

新北市政府海洋資源復育園區在每年11月都會進行九孔幼苗的培育，並在隔年5至6月間，待九孔寶寶生長至2到3公分時，邀請新北市轄內的學生一同合作放流到新北市貢寮海域，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流，增加海洋資源，也讓海洋資源保育的觀念向下扎根。

(中時電子報)

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