肥到驚人！營養師揭中西式地雷早餐恐怖真相

2019年01月28日 10:33 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中天新聞 新研究！早餐晚點吃、晚餐早點吃減脂多一倍？

早餐店琳瑯滿目的菜單，是許多人一天當中的最愛，不過專家表示，國人早餐中最常吃的火腿、培根、鐵板麵、燒餅油條、飯糰…等，其實都是高油、高鹽、高熱量的地雷食物，一餐下肚，不但沒有營養，而且油量驚人，每天這樣吃，不胖也難！

《早安健康》報導，彰化基督教醫院倪曼婷營養師列出中西式早餐中的10大地雷：

1. 火腿、培根、熱狗、肉鬆

這些加工食品都是高油、高鹽、高熱量的食物，多數人誤以為培根是肉類，其實在六大營養分類中，培根屬於油脂類，約10公克的培根就含有5公克的脂肪，相當於1茶匙的油，熱量驚人。

2. 油炸食品

包括卡拉雞腿、炸雞排、炸雞柳、雞塊、薯條…等油炸食品，一份吃下去，一日的油脂攝取量立刻爆表。

3. 鐵板麵

油量的炒麵通常都加了大量的油，若再加上黑胡椒或蘑菇醬，雙重熱量加總，容易導致體重增加。

4. 含糖飲料

早餐店中的紅茶奶茶，通常都加了大量的糖，建議無糖豆漿是較好的飲品選擇，不但熱量較低，還可補充蛋白質。

5. 燒餅油條

一份燒餅油條的熱量就高達500大卡，若再加上大杯的含糖豆漿或奶茶，一餐熱量就已將近800大卡。

6. 飯糰

市售的飯糰大都包含油條、肉鬆、花生粉...等高油食材，一顆約200克的飯糰，就含有500~600大卡，熱量也不容小覷。

7. 蔥油餅

蔥油餅在製作及烹調的過程中都須用油，而且麵團又容易吸附油脂，若再加上一顆蛋或者是醬料，熱量偏高。

8. 麵食

若要吃麵類，營養師建議選擇湯麵，但不要喝湯，目的在利用湯汁稀釋拌在麵中的肉燥及油脂，以減少熱量，若把湯都喝下去，等於把全部熱量都喝下肚。

9. 麵線糊、肉羹

勾芡類食物中的太白粉是熱量來源，而且容易導致血糖控制不良，經常性的攝取不僅會造成體重上升，也容易導致血糖升高。

10. 爌肉飯

帶皮及含肥肉的爌肉，屬於高脂肉類，相較於瘦肉，熱量含量高，而且其中的油脂屬於飽和脂肪酸，過量攝取容易增加心血管疾病風險，建議選擇瘦肉、不拌湯汁。

營養師提醒，早餐除了要注重營養均衡，攝取蛋白質食物、搭配蔬果，更要避免上述這些的高油食材、高油烹調及含糖飲料，建議不妨選擇饅頭夾蛋配無糖豆漿；若吃土司夾肉，則盡量不要塗美乃滋，因為一匙美乃滋，大約就有45大卡的熱量，相當驚人。

(中時電子報)