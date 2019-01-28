柯家軍首役慘敗影響組黨？柯P：有影響嗎

台北市長柯文哲。(圖片取自中時電子報臉書)

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北市立委補選結果出爐，代表白袍出征的陳思宇僅拿下9689票，柯家軍首戰慘敗，外界質疑此戰是否會影響柯P組黨意願？柯文哲28日受訪時表示，「有影響嗎？我不曉得」，但也稱，人的思想是連續性步驟，是不斷在思考、不斷修正。（鄧博仁攝）
柯文哲聽到韓國瑜的后羿說，一直大笑。（鄧博仁攝）

北市立委補選結果出爐，民進黨何志偉以3萬8591票勝出。國民黨陳炳甫獲得3萬1532票，至於批白袍出征的陳思宇僅拿下9689票，柯家軍首戰慘敗，外界質疑此戰是否會影響柯P組黨意願？柯文哲今受訪表示，「有影響嗎？我不曉得」，但也稱，人的思想是連續性步驟，是不斷在思考、不斷修正。

此戰立委補選也被視為是柯文哲為組黨、問鼎2020總統寶座試水溫，媒體詢問是否會影響組黨想法？柯先說「這跟組不阻擋好像沒什麼關係？」，隨後又說「有影響嗎？我不曉得」，但也稱，人的思想是連續性步驟，是不斷在思考、不斷修正。

至於此次被藍綠夾殺，是否會覺得因無政黨動員陸戰的緣故？柯表示，不曉得，這就是我們要思考一下，不過投票率部分台北還有30％、聽說台中只有25％，但也坦言，沒政黨動員基層相當困難，不過組織戰也不是一天兩天、一年兩年可以做起來，沒這麼容易。

對於陳思宇慘敗，柯文哲今受訪表示，不管成功或失敗都是生命中的一部分，成功也是要寫檢討報告，失敗只是寫更多。

由於選舉過程柯文哲多次陪同陳思宇掃街，選舉結果卻不如預期，是否是柯P光環「落漆」？柯說，自己也沒啥光環，人氣應該也差不多，至於得票數是否在預料中？柯說，看選前民調就差不多這樣。

(中時 )

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