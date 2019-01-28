國道春節疏運有客運優惠 2月1日起票價都打85折

因應春節返鄉潮，和欣客運強調已作好疏運準備。（和欣客運提供）

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今年春節假期2月1日起陸續開始，台灣幾家客運公司配合交通部公路總局實施春節疏運返鄉潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，票價全數打85折，和欣、統聯與國光3家客運業者同步優惠。

和欣客運業者表示，近日搭乘客運族群以休假學生與地區旅遊乘客為主，尚未進入返鄉潮，預計1日中午過後，會進入返鄉高峰，以北部往南部為主，因此南往北的班次應該都會有空位。

和欣、統聯與國光客運今年配合交通部公路總局的政策實施優惠票價，3家業者平均都打85折，以台南到台北的路線，和欣3排椅客運從455元降至410元，統聯從460元降至410元，另外和欣的兩排椅票價也從630元降至530元，造福客運乘客。

應付春節大量旅客，客運業者以預先加開班次，和欣客運從1日起，較平日加開3成班次，統聯客運則從每小時2班車加開到每小時3到4班車。

和欣客運配合交通部公路總局疏運春節返鄉過年旅客，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，從今年2月1日（週五）零

和欣客運總經理楊尚書表示，春節連假期間，民眾不只返鄉可搭乘國道客運，也可利用客運出遊，同樣有票價與轉乘優惠。

楊尚書強調，公司以作好長工時的人員準備，駕駛長排班會符合勞基法及運管規則法令，落實司機「7休1」排班制度，不讓工作過勞影響行車安全。

(中時 )

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