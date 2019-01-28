台中港三井OUTLET帶動房市 沙鹿一字頭房價熱銷

2019年01月28日 10:38 中時 盧金足

台中市沙鹿區新案「久樘快樂天鵝」打出一字頭讓利價，吸引很多購屋者。（盧金足攝）

「久樘快樂天鵝」近沙鹿商圈，光華商圈，從三民路直上中科與國道3號，交通便利。（盧金足攝）

台灣首座海港型購物中心「台中港三井OUTLETPARK」開幕後，人潮帶來錢潮，也創造很多就業機會，周遭房市明顯受惠，競爭趨白熱化，在高物價、低薪資的條件下，回家鄉工作會是年輕人的主流選擇，鄰近中科、三井OUTLET的沙鹿區工作機會集中且房價相對偏低，建商推出一字頭房價，躍升為青年首購族的熱門購屋區域。

沙鹿區位居西屯區與海線地區的重要交通樞紐，區內有三條平行主要道路，從北到南分別為中清路、台灣大道、向上路

，各為中科園區、台中新市政與工業區、精科園區的重要道路。

在沙鹿區累積不少粉絲群的久樘開發，以卓越工程品質見長

，新案「久樘」位在中山路近台灣大道口也於近日公開，為沙鹿區首件大型運動主題新案，基地面積達1560坪，規畫近千坪的運動休閒設施，並創新引進「運動Bar」於社區中，符合現代人講求健康運動的趨勢。

「久樘快樂天鵝」部分棟別含裝潢銷售，潛銷期間推出「讓利一字頭」價格，採預約登記方式，一開盤即熱銷，其中少數棟別搶購一空，建案接待中心出現看屋熱潮。

富旺國際位在沙鹿中峰巷的新案「心海苑」，距清水火車站約3分鐘車程，規畫地上5層、地下1層的電梯公寓，具有超低公設比24％，坪數規畫19至23坪。

建商表示，早期沙鹿的商圈發展為沿著火車站與靜宜、弘光大學城周邊，隨著主要幹道發展，也形成區域內的生活商圈

，交通便利及政府重大建設到位，房市行情大受激勵。

房市保守，自住剛性買盤仍舊是各家建商爭取的主力，且布局策略愈往外圍區域，如久樘開發、富旺國際、喬立建設、德光機構、海灣國際等，都搶進沙鹿區推案，以低單價、低總價吸引購屋族目光，再配合交通與生活機能便利性，開創市區移居沙鹿的新商機。

海線建案新亮點，還包括喬立建設推出的「MeTown」，以精緻化小宅作出市場區隔，包括更衣家事房、長桌餐廳等坪數規畫29~38坪，每坪開價23~26萬元，喬立建設興建豪宅的優質口碑俱佳，受到很多購屋者青睞；德邑建設「致富時上

」鄰近靜宜商圈，主打豐富公共設施，看好海線房市熱度與潛力，很多建商已陸續購地卡位推案。

(中時 )