專訪／李懿6位數紅包孝敬爸媽 揪旅伴Eason勇闖南美雨林

2019年01月28日 11:55 中時 蕭雅玲

李懿因主持網路節目《玩吧》與搭檔Eason（黃尹宣）變成好旅伴，2人繼日前一起到日本旅遊，也計畫趁農曆年假期到南美秘魯玩20天，第一次可以在農曆年出國這麼久，讓她興奮不已，行前不但密集與Eason開會、討論行程外，因為2人規劃要去熱帶雨林冒險的行程，為此李懿還跑到醫院看旅遊門診，打了狂熱疫苗，還得吃2個月的瘧疾藥。

李懿坦言自己是個很不喜歡出門的人，所以每年除夕夜，家家戶戶熱鬧吃團圓飯，她們家卻像平常一樣吃飯，沒有什麼特別的地方，小她6歲的妹妹喜歡出去玩，「過年若有10天假期，妹妹是天天往外跑，我則是天天窩在家裡，當個宅女打電動，或找朋友來家裡玩桌遊。」

李懿過年特大包紅包孝敬爸媽。（翻攝自臉書）

與男友交往3年多，去年她規劃2人一起到泰國過年，她透露，那次泰國行，是第一次在過年期間出國玩，也是男友是第一次去泰國，到了泰國男友還很興奮，彷彿就像「劉姥姥進大觀園」似的，看到什麼東西都覺得很新鮮，其中最開心就是每天去按摩，卻沒想到按摩按到一半，按摩師一直笑，李懿當下以為按摩師傅在笑她胸部很小，還用英文尷尬的說「Small」，急著想為自己的小胸部做解套。

李懿透露，因為家族親戚不算多，自小收到的紅包都比班上同學少很多，「同學每次開學，炫耀過年收到了5、6萬元的紅包，我最多一年也只收到1萬多元。」由於她是家中老大，長大開始工作後，爸媽便規定她過年時要包紅包給平輩的妹妹、堂妹、堂弟、表妹、表弟等人，對此每年都要包出很多紅包不說，某年妹妹前男友到家裡拜年，媽媽還叫她要包紅包給妹妹前男友，朋友聽聞她包紅包給妹妹前男友，都覺得很荒謬。

除了包紅包給平輩外，孝順的李懿包紅包給爸媽也是很大方，她表示，之前因為模特兒工作收入不穩定，所以都沒有包紅包給爸媽，一直到這幾年才開始包紅包給爸媽，當時覺得是第一次包紅包，一定要給一大包，來彌補之前30年都沒包紅包給爸媽的心，朋友問她包多少？李懿秒回：「一個人8萬！」友人一聽還嚇一大跳說：「妳的紅包也太大包了吧！」

自認第一次包紅包給長輩，一定要包個吉利數字，想了很久才會決定各包8萬元給爸媽，卻也因為包了特大包的紅包後，第二年再包紅包又不好意思自動「降價」，所以每年的紅包金額也只能逐年往上升，去年第三年包紅包，更大手筆爸媽各包給他們12萬元，至於今年是否會再往上升？她苦笑說：「今年因為有貸款，所以紅包數字不太會往上超越了！」

去年工作滿檔的她，接觸很多類型的節目主持，新的一年除了期許工作滿滿外，她也期望在綜藝主持上可以有更多不一樣的面向與領域的發展，「把根基打好後，從菁姐（利菁）與瓜哥（胡瓜）身上學到更多東西。」

(中時 )