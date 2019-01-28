「栗喉蜂虎」當爸媽！為何會「棄蛋」？動物園揭奧秘

前，主要提供富含蛋白質的昆蟲餌料，並添加綜合維生素及鈣粉，以滿足小鳥成長時所需要的能量和微量元素（王韋政攝）。（台北市立動物園提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

每個孩子都是父母的寶貝？為何「栗喉蜂虎」會「棄蛋」呢？顏色艷麗的夏候鳥「栗喉蜂虎」每年4月份會抵達金門，準備在合適的土坡上挖約1公尺深的巢洞繁殖！然研究發現，「栗喉蜂虎」繁殖營巢坡面外，總會有許多被「踢」出來的「棄蛋」。

研究團隊十分好奇，究竟這些「棄蛋」被踢出洞外的原因是什麼呢？是因為這些蛋不健康？還是有可能被「洞主」發現這是別人家的蛋？為解開這項謎團，從107年接收到的「棄蛋」中，動物園同仁成功以人工孵化、育雛的5隻幼鳥，目前已經七月多月大，都進入自主生活模式，無論飛行、空中覓食技巧都Hen棒！

保育員餵養栗喉蜂虎雛鳥。（台北市立動物園提供）

這項以「栗喉蜂虎」生殖行為作主題的合作研究計畫，是由台大研究團隊負責野地生態調查與撿拾「棄蛋」、華信航空負責「棄蛋」的即時運送、台北市立動物園則進行人工孵育與遺傳研究。107年4-5月所撿拾到的「棄蛋」中，在6月中旬陸續成功孵出並育成5隻鳥寶寶，保育員在照顧這幾隻嗷嗷待哺的鳥寶寶時，滿月前主要提供牠們富含蛋白質的昆蟲餌料，並添加綜合維生素及鈣粉，以滿足雛鳥成長時所需要的能量和微量元素。

在野外，20多天的小蜂虎會移動至洞口附近，準備離巢，親鳥則會繼續餵食雛鳥到牠們離巢後一段時間，並訓練雛鳥自行覓食及飛行的能力。而在動物園內，保育員採用的替代方案，是逐步減少手餵雛鳥的頻度，另外提供食物在食盆內，讓雛鳥們練習自行覓食，同時搭配適當的枝條棲架及照養空間，讓小蜂虎可以在安全的環境下，發展飛行能力。

搭配適當的枝條棲架及照養空間，讓小蜂虎可以在安全的環境下發展飛行能力（王韋政攝）。（台北市立動物園提供）

人工照養的小蜂虎滿二個月大後，保育員便將牠們換到更大的照養空間，同時增加拋擲的餵食方式，以便訓練牠們空中覓食的技巧，激發牠們展現和野外蜂虎相同的覓食本能。現在蜂虎小朋友們已經七個月大了，無論是飛行或覓食能力都已經十分純熟，除了會主動追捕在空中飛的昆蟲外，保育員拋出食物時，更能迅速精準地接住食物！

107年接收到的栗喉蜂虎棄蛋中，順利的孵出了5隻幼鳥，目前已七月多月大（王韋政攝）（左）、栗喉蜂虎正在享受日光浴（王韋政攝）（右）。。（台北市立動物園提供）

有趣的是，栗喉蜂虎小朋友們竟還會「挑食」，當看到食物拋上來後，5隻立刻出動捕食，但接近瞬間若發現是不太喜歡的食物時，居然會立刻大轉彎放棄覓食，飛回棲木等待下一次出現的食物。

台大研究團隊撿拾到的棄蛋，在台北市立動物園進行人工孵化。（台北市立動物園提供）

「栗喉蜂虎人工孵育計畫」的努力，不僅搶救了「棄蛋」的存活率，順利養成健康的個體，更重要的是，建立了栗喉蜂虎人工孵育技術及對幼雛生長行為模式的了解。透過跨域、跨機構保育合作，持續精進包括運送、人工孵育、照養及研究的每個環節，就是希望栗喉蜂虎及類似物種，都能夠繼續翱翔在藍天中。

(中時電子報)

台中港三井OUTLET帶動房市 沙鹿… 昇恆昌歲末送暖　老董率百名志工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。