「栗喉蜂虎」當爸媽！為何會「棄蛋」？動物園揭奧秘

2019年01月28日 10:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

每個孩子都是父母的寶貝？為何「栗喉蜂虎」會「棄蛋」呢？顏色艷麗的夏候鳥「栗喉蜂虎」每年4月份會抵達金門，準備在合適的土坡上挖約1公尺深的巢洞繁殖！然研究發現，「栗喉蜂虎」繁殖營巢坡面外，總會有許多被「踢」出來的「棄蛋」。

研究團隊十分好奇，究竟這些「棄蛋」被踢出洞外的原因是什麼呢？是因為這些蛋不健康？還是有可能被「洞主」發現這是別人家的蛋？為解開這項謎團，從107年接收到的「棄蛋」中，動物園同仁成功以人工孵化、育雛的5隻幼鳥，目前已經七月多月大，都進入自主生活模式，無論飛行、空中覓食技巧都Hen棒！

保育員餵養栗喉蜂虎雛鳥。（台北市立動物園提供）

這項以「栗喉蜂虎」生殖行為作主題的合作研究計畫，是由台大研究團隊負責野地生態調查與撿拾「棄蛋」、華信航空負責「棄蛋」的即時運送、台北市立動物園則進行人工孵育與遺傳研究。107年4-5月所撿拾到的「棄蛋」中，在6月中旬陸續成功孵出並育成5隻鳥寶寶，保育員在照顧這幾隻嗷嗷待哺的鳥寶寶時，滿月前主要提供牠們富含蛋白質的昆蟲餌料，並添加綜合維生素及鈣粉，以滿足雛鳥成長時所需要的能量和微量元素。

在野外，20多天的小蜂虎會移動至洞口附近，準備離巢，親鳥則會繼續餵食雛鳥到牠們離巢後一段時間，並訓練雛鳥自行覓食及飛行的能力。而在動物園內，保育員採用的替代方案，是逐步減少手餵雛鳥的頻度，另外提供食物在食盆內，讓雛鳥們練習自行覓食，同時搭配適當的枝條棲架及照養空間，讓小蜂虎可以在安全的環境下，發展飛行能力。

搭配適當的枝條棲架及照養空間，讓小蜂虎可以在安全的環境下發展飛行能力（王韋政攝）。（台北市立動物園提供）

人工照養的小蜂虎滿二個月大後，保育員便將牠們換到更大的照養空間，同時增加拋擲的餵食方式，以便訓練牠們空中覓食的技巧，激發牠們展現和野外蜂虎相同的覓食本能。現在蜂虎小朋友們已經七個月大了，無論是飛行或覓食能力都已經十分純熟，除了會主動追捕在空中飛的昆蟲外，保育員拋出食物時，更能迅速精準地接住食物！

107年接收到的栗喉蜂虎棄蛋中，順利的孵出了5隻幼鳥，目前已七月多月大（王韋政攝）（左）、栗喉蜂虎正在享受日光浴（王韋政攝）（右）。。（台北市立動物園提供）

有趣的是，栗喉蜂虎小朋友們竟還會「挑食」，當看到食物拋上來後，5隻立刻出動捕食，但接近瞬間若發現是不太喜歡的食物時，居然會立刻大轉彎放棄覓食，飛回棲木等待下一次出現的食物。

台大研究團隊撿拾到的棄蛋，在台北市立動物園進行人工孵化。（台北市立動物園提供）

「栗喉蜂虎人工孵育計畫」的努力，不僅搶救了「棄蛋」的存活率，順利養成健康的個體，更重要的是，建立了栗喉蜂虎人工孵育技術及對幼雛生長行為模式的了解。透過跨域、跨機構保育合作，持續精進包括運送、人工孵育、照養及研究的每個環節，就是希望栗喉蜂虎及類似物種，都能夠繼續翱翔在藍天中。

(中時電子報)