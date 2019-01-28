何志偉痛批白色力量變質 柯P：他選前一個樣、選後一個樣

柯文哲接受記者採訪。（鄧博仁攝）

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北市立委補選由綠營何志偉勝出，不過何昨發表勝選致詞時，痛批「柯家軍」候選人陳思宇、無黨籍議員陳建銘父女不斷造謠生事，更隔空嗆台北市長柯文哲沒遏止惡質選舉、「根本不是白色力量！」對此，柯今受訪回酸，還好啦，他選前一個樣、選後一個樣，今天應該又是一個樣。

北市立委補選一役，最終由綠營何志偉以3萬8591票勝出。何昨一改先前溫和態度，痛批陳思宇父女用卑劣的手段造謠生事，從一開始的政二代，到看板事件、選舉經費、雙重國籍、賄選」，更直接點名柯文哲「市長啊，你沒有去遏止她，還搧風點火，這就是你所謂的白色力量嗎？」暗諷白色力量變質。

對此，柯文哲今受訪表示，還好啦，他選前一個樣、選後一個樣，今天應該又是一個樣。

何志偉也批評柯放任陳思宇父女抹黑對手，是最大的黑心政治，柯避重就輕說，我們給他站台，但他要講甚麼，又不是我寫劇本給她讀，這也沒有辦法說什麼放縱，我們有支持的對象，但也不可能百分百下指導棋，選舉候選人還是最主要因素。

對於柯家軍首戰慘敗，桃園市議員王浩宇爆料稱陳思宇在市府人緣差，柯透過推派她出征，藉此將她丟出決策圈。對此柯文哲表示，「王浩宇？他是誰？」並說，名嘴電視講話不用負責，有時候看起來很好看，但看多了對智商還是有損害。

(中時 )

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