MLB》紅襪沒終結者？牛棚被洋基海放

紅襪中繼投手巴恩斯(左)被敲全壘打。（美聯社資料照）

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中時電子報

紅襪前終結者金柏若(Craig Kimbrel)還在自由市場找買主，牛棚猛將喬凱利(Joe Kelly)轉投道奇，於是衛冕軍紅襪現在成為一支沒有終結者的球隊。他們可能會從現有牛棚挑一位出來接任，巴恩斯(Matt Barnes)是人選之一。

巴恩斯在廣播節目說，救援投手是非常重大的責任，但他是見過大風浪的人。「投過第9局的人都知道，最後3名出局者特別不一樣。我在分區系列賽登板時壘上有跑者，美聯冠軍賽那次若被敲一支安打就翻盤了。」巴恩斯認為例行賽的壓力再大也不可能跟那幾場相比，他有信心勝任終結者。

有球迷不滿紅襪小氣，因為世仇洋基的牛棚依然強大。洋基現有查普曼(Aroldis Chapman)、布瑞騰(Zach Britton)兩位終結者，布瑞騰曾是美聯救援王。加上歐塔維諾(Adam Ottavino)、貝騰塞斯(Dellin Betances)也都能替代救援投手，而且4人的自責分率全都低於3，紅襪巴恩斯卻是不太好看的3.65(已是生涯新低了)。

至少在帳面數據，洋基牛棚戰力電爆紅襪，即使是他們最弱的霍德(Jonathan Holder)，自責分率3.14也勝過巴恩斯，如果紅襪不想簽回金柏若恐怕就是這樣了。但有紅襪球迷認為牛棚並不值得花錢，反正中繼投手來來去去，表現又不穩。紅襪眼下只要先保住黃金打線，終結者的事慢慢再想辦法。

(中時電子報)

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