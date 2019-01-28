昇恆昌歲末送暖　老董率百名志工陪老人圍爐

昇恆昌董事長江松樺帶領百名志工，到八里安老院陪老人家圍爐提前過新年。（吳岳修攝）

友善列印
中時
昇恆昌董事長江松樺帶領百名志工，到八里安老院陪老人家圍爐提前過新年。（吳岳修攝）
昇恆昌董事長江松樺帶領百名志工，到八里安老院陪老人家圍爐提前過新年。（吳岳修攝）

年終歲末，企業行善不落人後，知名昇恆昌免稅商店公司董事長江松樺，27日上午帶領百名志工，前往桃園育幼院及八里安老院，陪伴老人家及小朋友圍爐提前過新年，這是昇恆昌公司連續15年歲末送暖活動，也是連續第5年陪老人家圍爐吃飯，安老院一名奶奶緊緊握者江松樺的手說：「等你好久了」。

昇恆昌表示，江松樺出身嘉義基層農家，對身處社會邊緣與弱勢的艱苦人向來感同身受，因此早在40多年前，江松樺就開始每月捐錢，自願擔任愛心會司機載志工關懷弱勢，至今在江董事長主導下，昇恆昌每年舉辦逾5百場愛心慈善活動，江松樺最常講的一句話就是：「助人真的是最快樂的事！」

江松樺27日上午帶領百名志工，先到桃園懷德風箏緣地育幼院探視孩童，陪伴小朋友一起玩遊戲、發送紅包，小朋友們開心笑滿懷，圍著江松樺背誦弟子規，江松樺摸著小朋友的頭勉勵要尊重師長、教順父母，現場氣氛溫馨和樂。

江松樺及志工們在中午時分來到八里天主教安老院，陪伴爺爺奶奶們圍爐、發紅包，一名奶奶開心特地上前感謝江松樺連續好幾年來陪他們圍爐，每年的這個時候都是他們最高興的時候，江松樺有感而發告訴所有志工，「施比受更有福，願意付出愛心就有福報，希望善行能夠一代傳一代，永遠流傳下去」。

安老院主任江修女也說，非常感激昇恆昌這麼多年都來陪老人家圍爐，每年一過冬至，院裡就開始有老人家在問：「江董什麼時候會來？」對老人家來說，歲末新春的期待與想念，就是江董跟志工們每年來陪他們吃飯、唱歌，因為他們感受到了愛與溫暖。

(中時 )

「栗喉蜂虎」當爸媽！為何會「棄… 政府投更多資源研發 科技部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。