昇恆昌歲末送暖　老董率百名志工陪老人圍爐

2019年01月28日 11:09 中時 吳岳修

昇恆昌董事長江松樺帶領百名志工，到八里安老院陪老人家圍爐提前過新年。（吳岳修攝）

昇恆昌董事長江松樺帶領百名志工，到八里安老院陪老人家圍爐提前過新年。（吳岳修攝）

年終歲末，企業行善不落人後，知名昇恆昌免稅商店公司董事長江松樺，27日上午帶領百名志工，前往桃園育幼院及八里安老院，陪伴老人家及小朋友圍爐提前過新年，這是昇恆昌公司連續15年歲末送暖活動，也是連續第5年陪老人家圍爐吃飯，安老院一名奶奶緊緊握者江松樺的手說：「等你好久了」。

昇恆昌表示，江松樺出身嘉義基層農家，對身處社會邊緣與弱勢的艱苦人向來感同身受，因此早在40多年前，江松樺就開始每月捐錢，自願擔任愛心會司機載志工關懷弱勢，至今在江董事長主導下，昇恆昌每年舉辦逾5百場愛心慈善活動，江松樺最常講的一句話就是：「助人真的是最快樂的事！」

江松樺27日上午帶領百名志工，先到桃園懷德風箏緣地育幼院探視孩童，陪伴小朋友一起玩遊戲、發送紅包，小朋友們開心笑滿懷，圍著江松樺背誦弟子規，江松樺摸著小朋友的頭勉勵要尊重師長、教順父母，現場氣氛溫馨和樂。

江松樺及志工們在中午時分來到八里天主教安老院，陪伴爺爺奶奶們圍爐、發紅包，一名奶奶開心特地上前感謝江松樺連續好幾年來陪他們圍爐，每年的這個時候都是他們最高興的時候，江松樺有感而發告訴所有志工，「施比受更有福，願意付出愛心就有福報，希望善行能夠一代傳一代，永遠流傳下去」。

安老院主任江修女也說，非常感激昇恆昌這麼多年都來陪老人家圍爐，每年一過冬至，院裡就開始有老人家在問：「江董什麼時候會來？」對老人家來說，歲末新春的期待與想念，就是江董跟志工們每年來陪他們吃飯、唱歌，因為他們感受到了愛與溫暖。

(中時 )