嘉義市長黃敏惠大年初一發紅包　與老公蓋手印「續約」生生世世愛情

2019年01月28日 11:13 中時 廖素慧

嘉義市長黃敏惠（右）與蔡宗祐醫師結婚35年，笑呵呵蓋手印再「續約」永浴愛河。（廖素慧攝）

嘉市長黃敏惠（右）與蔡宗祐醫師為西洋情人節活動代言，當場教學愛要比出來、大聲說。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

金豬年來了，嘉義市政府迎接2019年春節，年初一至初三在文化局文化廣場推出賀歲聯歡表演及文創市集年節系列活動，市長黃敏惠年初一在文化廣場送1688個豬年紀念紅包，28日偕老公蔡宗祐醫師為西洋情人節代言，製作《愛的印記交趾陶》，象徵愛情「續約」生生世世。

黃敏惠說，豬年是12生肖中最有福相、富貴意象的生肖，今年的紀念紅包由「吉祥豬」當主角，祝福大家「喜從豬來‧諸事順利一路發」，年初一將送1688個豬年紀念紅包向市民朋友拜年，歡迎大家到文化局廣場走春接喜氣。

文化局2月14日上午10時在史蹟資料館舉辦，舉辦「一生一世‧陶你歡喜─交趾陶情人手印活動」，內容有交趾陶手印、史蹟資料館情人節雙人套餐、愛情御守、活動打卡，優惠價1314元，只參加「交趾陶手印」活動者收費700元，市府特別提供線上報名前10組情侶免費，詳情可上文化局官網查詢。

黃敏惠偕老公蔡宗祐為活動代言，她說，1月22日是結婚35周年紀念日，老夫老妻，還是要用「交趾陶手印」表達情意，再蓋一次愛的印記「續約」生生世世，愛要大聲說、比出來。

大年初一至初三，連續3天在文化廣場舉辦藝術文創市集，有國樂團、音樂達人的音樂匯演，還有動手做年節小物的共享DIY樂趣課程，從遊戲中體驗藝術。

春節至元宵節賞花燈活動以地藏庵為中心，雲霄古道擴張連結至檜意森活村及北門驛，市府及民間團體特別佈置了應景的花燈，讓民眾提燈賞燈遊古道，感受濃郁的年節氣氛，在檜意森活村設置了新式的智慧路燈，推播年節及生活化的資訊。

(中時 )