NBA》自爆加盟夢八內幕 韋德：多次試訓才進

韋德當年還在北京奧運跟波許並肩作戰過。(美聯社)

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中時電子報

即將宣告退役的熱火「閃電俠」韋德，28日接受《Yahoo Sports》採訪自爆，當年他進入2008年北京奧運美國男籃隊，也就是「夢幻八隊」之前，是透過多次試訓才擠進球員名單，「我必須多次試訓才能加入，很多人不知道這件事！」

畢竟當時韋德聲勢如日中天，2006年才幫熱火拿下隊史首座總冠軍獎盃，可惜隨後兩個球季，他飽受傷勢所苦，總共才打102場例行賽，讓當時負責美國男籃籌組的柯蘭吉洛相當猶豫，到底要不要選進這名健康可能有問題的後衛？

「韋德當時因傷缺席很長一段時間，我們並不知道他的身體狀況到底怎樣，」柯蘭吉洛表示，「我們開始關注他的狀態，我還特地跑去芝加哥觀看他的訓練情況，當時他還沒百分之百恢復，但我們必須作出決定，最後還是讓他加入了。」

憑藉這股不想被看不起的氣勢，韋德扛起夢幻八隊第六人角色，跟詹姆斯、安森尼、布萊恩、波許、奇德等球星攜手奮戰，更在遭遇西班牙的金牌戰，攻下全隊最高27分，充分證明他在這支美國隊的價值，也讓夢八隊成為傳奇之一。

就算即將退休，韋德仍在28日替補貢獻15分、10助攻與5籃板，幫助熱火106比97力挫地主尼克，他的好友「甜瓜」安森尼更來麥迪遜花園廣場助威，也接受全場紐約球迷歡呼致意，甜瓜雖被火箭交易到公牛，卻仍沒法出賽。

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安森尼現身麥迪遜花園廣場，接受全場紐約球迷歡呼。(美聯社)

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