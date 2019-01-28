謝長廷怒轟「圍剿我帶來多少成就感？」 網友神回

2019年01月28日 11:12 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

駐日代表謝長廷近日處處被針對，他日前表示，在假消息激將、羞辱下不會考慮下台。昨晚謝長廷則在臉書開砲，並表示「到底多愛我下台？我比較好奇的是，圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」對此，有網友諷刺表示「你到底有多戀棧權位」，但也有網友認為「都當過行政院長了，會戀棧一個小小的駐外代表？」

前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，前外交部長歐鴻鍊24日指控謝長廷曾稱蘇是因為有憂鬱症而自殺。對此，謝長廷在臉書反駁，並表示他從沒講過這種話，是百之百造謠的假消息。「我如有講一定有時間、有地點，請他提出具體証據，只要有一次，我馬上公開道歉辭職。但用這種邪惡的假消息想要逼我自動下台，我不會屈服」。

此外，駐日副代表郭仲熙日前突遭撤換，外界質疑這項人事異動是國安高層有意想架空，甚至是逼退謝長廷。謝長廷25日在代表處與駐日記者茶敘時表示，外傳他跟國安高層溝通不良，所以副代表被換掉；說高層不滿意他，派蔡公使來架空他，這些都是假消息，無中生有。他強調，在假消息激將、羞辱下是不會考慮下台的。

謝長廷昨晚再度在臉書開砲，表示「到底多愛我下台？我比較好奇的是，圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」

對此，網友則回應表示「你到底有多戀棧權位」、「很愛 拜託下台 不想繳稅養你」、「死不認錯的嘴臉，民進黨的楷模不意外」、「選輸說要退出政壇是幽默呢」。不過也有網友力挺，並表示「小夫都當過行政院長了，會戀棧一個小小的駐外代表?治理過吳之後的高雄，能力不強嗎?我是真相信他這個人是出來做事」、「有點太頻繁了 這應該不是誤會 根本是造謠」。

(中時電子報)