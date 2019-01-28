韓國瑜草包說 綠媒老董改口：加2個字讓他升級！

2019年01月28日 11:14 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

中天 新聞攏捲風

高雄市長韓國瑜上任後，努力拚經濟外還要興利除弊，有鑑於前朝陳菊市府仍有未浮上檯面的弊端，綠委段宜康日前在臉書批前中鋼董事長林文淵所屬電視台中傷前高雄市長陳菊，對此美麗島電子報董事長吳子嘉昨上政論節目不滿表示，「你段宜康寫我就好了，陳菊需要中傷嗎？犯案累累，中傷來告我啊！所以小段沒有出席嘛，直接來告我，有本事上法院解決嘛」。

吳子嘉昨（２７日）上中天電視台政論節目「新聞龍捲風」表示，慶富案是國民兩黨聯手下來的結果，當中的複雜關係，楊明州為甚麼今天仍安坐高雄市政府秘書長？吳子嘉說，「楊是前朝菊市府陳菊市長的愛將，楊明州繼續坐在最重要的秘書長職位，就是代表大小公文要到他這邊，他一人批掉80%，剩下20%給上面那個草包，就是韓國瑜」。

但是，吳子嘉說，他要改口加兩個字，就是「運氣」好的草包，「然後這80%的公文裡面，就把原來的做掉了，義大被搞了就被搞了，搞了慶富案子，公務員是他在控制，你拿不到嘛」。

主持人問說，所以「楊明州在這位子上，他會再把事情告訴陳菊嗎？」，吳子嘉激動的說，「他不是告訴陳菊，他是不把案子拿出來給你！繼續把你搞死，義大已經被搞死掉，義大的萬里長城、鬼屋，所有的執照的取消，楊明州幹的，工務局長」。吳說，現在義大申請復工，他保證十年不會恢復，義大準備打官司，他看林義守準備進神經病院了。

吳子嘉強調，他現在要講的這種貨色，段宜康寫臉書恐嚇林文淵，恐嚇友台，他(吳)在中天電視台說，段宜康所謂「中傷陳菊的事情，就是我幹的！」有本事來找他。

(中時電子報)