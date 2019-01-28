廝守一生！結婚70年老夫妻　牽手「同時離世」

再續夫妻情！澳洲一對年逾9旬夫妻，手牽手「同時辭世」。(示意圖/shutterstock)

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中時電子報

澳洲日前發生一件真實版廝守一生感人故事，一對結婚７０年的老夫妻，在療養院手牽手「同時離世」。

這對老夫妻的女兒阿曼達(Amanda)在《每日郵報》，撰稿父母情牽一世的故事，她指出，92歲的父親法蘭西斯(Francis Ernest Platell)與90歲的母親諾瑪(Norma June Platell)，住在療養院同1間房，兩人只要伸手，就能牽到躺在隔壁床的彼此。

阿曼達表示，媽媽本月6日突然呼吸異常，爸爸情況也不穩定，不斷有護理師進出病房查看情況，不料2人在10分鐘內相繼離世，連醫生也無法判斷誰先走，只好宣布他們是「同時辭世」。

阿曼達透露，患有阿茲海默症的媽媽，病情日漸惡化，連話都說不出來，她聽到媽媽說的最後1句話是「My husband」（我的丈夫」，後來失去一切生活能力，全靠爸爸在旁照料，堅持每天親自替她清洗、餵食，直到後來體力無法負荷，才不得已送進療養院。

阿曼達說，爸爸曾說「有媽媽的地方就是家」，所以他每天一定會到療養院探望媽媽，兩人一起吃飯、看電視，直到歷經摔倒與輕微中風後，自己也住進療養院，夫妻倆同1間房、床靠著床，就這樣陪伴著彼此，直到今年1月6日一同離開人世。

(中時電子報)

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