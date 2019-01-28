政府投更多資源研發 科技部：擇優讓博士生每月領3到5萬元

2019年01月28日 11:22 中時 林志成

科技部長陳良基今天表示，我國政府投入研發經費占比，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家排名相較落後，以2015年為例，我國政府投入研發經費比僅21.1％，未來期望可以達到OECD國家的平均水準26.7％。

此外，人才對科技發展很重要，陳良基說，國內博士生現在每個月大約僅能領1萬元津貼，養自己都有困難。為讓博士生在生活上無後顧之憂，科技部將和教育部將討論，預計讓他們每月可以領3至5萬元，整個方案4、5月定案，今年9月要讀博士班的學生就可適用。

不過，陳良基強調，不是每個博士生都可以獲得每月3至5萬元的津貼，而是擇優補助，每年4000個新入學的博士生中，約有600人可以獲選，一年經費約要3億元，由教育部及科技部共同分攤。

科技部今天舉行年終記者會，宣布將投入更多經費投入研發。科技部表示，全球對知識與技術投資的重視，即使遭遇2008年全球金融危機，各國仍努力維持研發強度，甚至超過以往。我國2015年投入研發經費超過5000億元，但來自政府部門僅占21.1％，有點太低。

科技部長陳良基表示，去年科技部的經費僅365億元，是10年來最低，對於推動基礎研究相當不利；今年科技部預算原本編列406億元，但最後立法院通過的是388億元，成長一些。他將向行政院繼續爭取，未來5年科技部的經費每年成長10％。

陳良基說，科技部將在自然科學及永續研究、工程技術研究、生命科學研究、人文及社會科學研究等4大領域，持續打底基礎研究。以自然科學及永續研究領域為例，將推動奈米科技、尖端晶體、光驅動電池等實用研究，讓科研成果能創自產業價值。

人才方面，陳良基指出，現在科技業非常需要博士生，但以資通訊領域的博士班為例，過去10年來減少45％學生，這對我國科技發展是非常危險的，因此政府有必要想辦法改進。現在包括生醫、奈米科技、人工智慧及量子電腦等產業，都非常需要博士人才。

陳良基表示，國內年輕人不喜歡讀博士，許多人碩士畢業後，就先到業界卡位，由於薪資不錯，他們認為比在學校讀博士好，這造成台灣的科技發展主要以碩士來跟國外的博士競爭，相當吃虧。因此，科技部將和教育部合作，提高博士生的待遇，讓更多年輕人願意來讀博士。

(中時 )