詐團用MLB隊名為代號 主嫌「洛杉磯天使」被逮

檢警查獲用大聯盟球隊為代號的詐騙集團。（美聯社）

友善列印
中時

檢警日前偵破一起詐騙集團案，發現集團成員均以美國職棒大聯盟(MLB)球隊名稱為代號，向民眾佯稱網路購物設定錯誤，須操作ATM取消扣款，或解除分期付款等手法詐騙數十萬元，並逮捕代號為「洛杉磯道奇」的葉姓車手頭，台北地檢署依加重詐欺罪嫌起訴葉男，檢警並循線追緝集團首腦「洛杉磯天使」、成員「多倫多藍鳥」等多人。

檢警發現，這個詐欺集團分工細密，首腦「洛杉磯天使」交給旗下車手頭「洛杉磯道奇」葉男等人IPHONE6手機作為指揮車手、聯絡集團成員的工作機，該集團每天都會創立新的微信群組，依任務需要將不同的車手拉入群組內，指示車手四處領款。

另該集團的電信機房成員會撥打電話，向民眾佯稱網路購物設定錯誤，或個資外洩須操作ATM取消扣款、取消重複訂單，或解除分期付款等話術，誘騙民眾到ATM將款項匯入指定金融帳戶內。

之後，「洛杉磯天使」將買來的多張人頭提款卡，裝進紙袋置於不同地點後，在微信群組內指揮車手頭葉男等人，到特定地點拿取紙袋的提款卡，葉男再將提款卡交給下游車手「櫻木花道」等人測試及領取被害民眾的金錢。

車手們領款後，依據「洛杉磯天使」指示，扣除每天3000元至4000元的報酬後，以「死轉手」手法將詐騙款項送至公廁、公園等地點，交付詐騙款項給集團成員。

檢警查出，以主嫌「洛杉磯天使」為首的詐騙集團光是去年1月3日、8日、18日、19日就騙走29位民眾數十萬元，目前正循線追緝「洛杉磯天使」、成員「芝加哥小熊」、「西雅圖水手」、「多倫多藍鳥」、「坦帕灣魔鬼魚」、「亞特蘭大老鷹」、「火箭」、「櫻木花道」等人。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

廝守一生！結婚70年老夫妻　牽手… 永和分屍案》美籍嫌犯何傑生 變…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。