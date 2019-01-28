詐團用MLB隊名為代號 主嫌「洛杉磯天使」被逮

2019年01月28日 11:35 中時 陳志賢

檢警日前偵破一起詐騙集團案，發現集團成員均以美國職棒大聯盟(MLB)球隊名稱為代號，向民眾佯稱網路購物設定錯誤，須操作ATM取消扣款，或解除分期付款等手法詐騙數十萬元，並逮捕代號為「洛杉磯道奇」的葉姓車手頭，台北地檢署依加重詐欺罪嫌起訴葉男，檢警並循線追緝集團首腦「洛杉磯天使」、成員「多倫多藍鳥」等多人。

檢警發現，這個詐欺集團分工細密，首腦「洛杉磯天使」交給旗下車手頭「洛杉磯道奇」葉男等人IPHONE6手機作為指揮車手、聯絡集團成員的工作機，該集團每天都會創立新的微信群組，依任務需要將不同的車手拉入群組內，指示車手四處領款。

另該集團的電信機房成員會撥打電話，向民眾佯稱網路購物設定錯誤，或個資外洩須操作ATM取消扣款、取消重複訂單，或解除分期付款等話術，誘騙民眾到ATM將款項匯入指定金融帳戶內。

之後，「洛杉磯天使」將買來的多張人頭提款卡，裝進紙袋置於不同地點後，在微信群組內指揮車手頭葉男等人，到特定地點拿取紙袋的提款卡，葉男再將提款卡交給下游車手「櫻木花道」等人測試及領取被害民眾的金錢。

車手們領款後，依據「洛杉磯天使」指示，扣除每天3000元至4000元的報酬後，以「死轉手」手法將詐騙款項送至公廁、公園等地點，交付詐騙款項給集團成員。

檢警查出，以主嫌「洛杉磯天使」為首的詐騙集團光是去年1月3日、8日、18日、19日就騙走29位民眾數十萬元，目前正循線追緝「洛杉磯天使」、成員「芝加哥小熊」、「西雅圖水手」、「多倫多藍鳥」、「坦帕灣魔鬼魚」、「亞特蘭大老鷹」、「火箭」、「櫻木花道」等人。

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(中時 )