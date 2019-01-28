勝選被陳思宇父怒譙 何志偉：過去種種猶如昨日死

台北市第二選選區（士林大同）立委補選勝選的民進黨候選人何志偉（見圖）28日掃街謝票，針對柯家軍陳思宇父親、北市議員陳建銘怒譙「很想罵髒話」，何志偉回應「過去種種猶如昨日死」，未來要好好做事。（方濬哲攝）

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立委補選當選人何志偉上午在台北市大同區掃街謝票。（郭建伸攝）

民進黨籍的何志偉昨贏得立委補選，但勝選感言痛對手陳思宇及父親陳建銘手段卑劣，陳建銘也回嗆「臉皮要夠厚，心要夠黑，錢要夠多」。對此，何上午受訪時一改昨天強烈語氣，表示台灣四面環海，到處都是海水，口水也不少，缺的是努力汗水，選舉一定有摩擦，「過去種種猶如昨日死，過去就讓它過去」。

選舉結束後，何志偉這一兩天展開謝票行程，今上午先隨車隊在台北市大同區掃街謝票。何志偉掃街前被問及，為何形容這是他看過「最骯髒的選舉」？他說，如他被指控有雙重國籍一事，但他早在《國籍法》修正前5年就放棄美國籍，若他有雙重國籍，根本不可能當選議員。

何說，他這次的勝選沒有很高興，而他也能夠理解沒選上的人的心情，「我也曾經失敗過，希望有一天有機會，我們可以一起握手一起為台灣努力」。

媒體詢問，過去何當市議員與台北市長柯文哲關係不算差，但這次補選卻遭受白色力量抹黑，是否覺得「真心換絕情」？何說，如果柯文哲對他有任何指教，「如果有那一天，我不曉得那個時候心情會是什麼」，但只要對的公共事務上還是會支持，對的事情還是會幫忙。

對於選後白色力量支持者仍在網路上頻頻開砲，何志偉表示，政治新聞的留言大多是酸言跟謾罵，但他聽過一個美國官員曾說過「Taiwan’spoliticiansareallunderappreciated.（台灣的政治人物總是沒正面評價）」，認為大家應該更珍惜身邊的政治人物。

外界分析何雖然勝選，但總得票率比前綠委姚文智還下滑，甚至算是深綠的大同區也幾乎是平盤狀態。何說，若嚴格算起來，這次他少了9000票，當然這9000票不足讓一席議員當選，代表他還有很多可以檢討、努力的地方，團隊未來會更用心。

記者也問，昨是否有接獲總統蔡英文祝賀？何志偉說，總統府幕僚有致電給他說辛苦了，除了祝賀之外，更多是責任賦予，他未來會更用心且謹言慎行。

(中時 )

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