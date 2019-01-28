永和分屍案》美籍嫌犯何傑生 變更起訴「幫助殺人」

2019年01月28日 11:39 中時 許哲瑗

涉嫌在永和分屍案負責放煙火、購買焚燒主嫌血衣汽油的美籍男子何傑生，檢方當初依涉犯幫助傷害致死起訴，新北地院今上午針對何男部分首度召開審理庭，檢方當庭更改起訴法條為幫助殺人罪嫌；對此何的委任律師表示，因今年1月初才受理本案，需和何溝通並釐清案情再具狀陳述，法官排定下月18日再次開庭。

檢方調查，去年8月21日，美籍主嫌孫武生涉嫌指使台籍男子吳宣、何傑生等人，購買開山刀並在對岸施放煙火當作把風暗號，孫男和非裔美籍男子Bent以美工刀割喉、並持開山刀砍頸、背等部位，將加拿大籍男子顏伯萊殺害並棄屍在永和新店溪內。

新北地院今上午首度召開審理庭，因何男證詞和本案其他被告有出入，法官要求何男針對案發過程具體描述；何男供稱，對殺人一事不知情，裝有煙火、鞭炮的旅行袋是孫武生交給他，原本兩人約好在對岸放煙火，但遲遲不見孫到場，才會一個人先放。至於為何不透過手機聯絡？「我有傳訊息給他，但他沒回，擔心他走錯位置、找不到人，才先在原地放煙火引起他注意。」

至於涉嫌洗錢的部分，因何男曾在訊問時透露，其中一名自稱Wicker的男子曾涉入其中，法官要求他具體陳述Wicker是誰，何男指出，「比我高、比我瘦，身份應該是華人或是華裔美國人。」

負責買刀、把風的的吳宣，檢方當初依幫助傷害致死等罪嫌起訴，上週開審理庭時檢方當庭變更法條為「幫助殺人罪」嫌，何男今開庭也同樣變更法條為「幫助殺人罪」嫌；對此，何男的委任律師表示，因今年1月初才受理本案，需和何詳細溝通、釐清後再具狀陳述，法官排定下月18日再次開庭。

(中時 )