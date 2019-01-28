直言柯文哲致命弱點「在此」 他神解：跟小英搭檔選副總統

2019年01月28日 11:31 中時電子報 吳品瑤

九合一大選時，台北市參選人姚文智為表決心辭去立委一職，選後他原本在士林、大同一級戰區空出的立委懸缺，由民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及「柯家軍」陳思宇三人激戰，而結果在昨天底定，由何志偉勝出，而外界認為這場補選是柯文哲挑戰2020總統大選的重要試金石，然他派出的子弟兵陳思宇卻吞敗，被視為一種警訊，資深媒體人兼名嘴羅友志今剖析柯P最大弱點，並直言柯P要改變情勢，唯有一途「跟蔡英文搭檔選副總統」。

柯文哲子弟兵陳思宇沒能拿下立委補選席次，外界將之視為柯文哲更上一層樓的警訊，今名嘴羅友志在臉書po文，剖析柯P戰鬥力，認為他從尋求台北市長連任時差點敗給藍綠夾殺，證明一件事「世界上靠個人魅力，擊敗政黨政治的案例，你不會是第一個！(市長是地區選舉)」，而即使可實現，「那能量絕對不是只有『網紅級』的…」。

而今陳思宇慘敗，羅友志認為這證明了「組織」是柯P的弱點，「連一個強力立委候選人都排不出來，局處長都湊不齊了，八部二會的政府機關，你根本暫時沒能力架構壯大」，因此建議他跟蔡英文聯手，擔綱副手出來選這回的總統大選，理由是「蔡英文，剛好需要你的個人魅力，你需要民進黨的組織，一拍即合」，是對雙方都好的事情，再者「剛好，蔡英文只做四年，你也不用等八年，天時地利差人和，就搭檔副總統吧」，但也坦言這個建議，可能很難被柯文哲接受。

(中時電子報)