培養正確登山知識 教育部首辦大專校安人員登山寒訓

2019年01月28日 11:49 中時 林志成

近年不斷傳出山難，引起社會關注。教育部首次於冬季期間從今天至2月1日於雪霸國家公園及武陵農場附近山區，辦理107學年度大專校院校安種子人員登山安全寒假培訓，有30人參加，教育部希望培養具有正確登山知識的種子，讓爬山更安全。

教育部學務特教司鄭乃文司長特別親臨主持開訓典禮，對於此次參與活動人員積極學習如何預防寒地山難及處理(自救及救人)能力，深表感動與鼓勵，並期許學員能將所學習到自我保護、求生與避難的實用技能傳承及分享給同校其他登山社團人員，提升學員登山安全知能。

有別於以往夏季期間辦理登山活動，冬季需承受冷氣團來襲的威力及抵抗低溫與寒風刺骨；台灣的山區地形崎嶇多變，山區安全受天候條件影響的層面廣泛及複雜。

對此，教育部今年特邀請全國大專校院校安(含教官)及各縣市聯絡處輔導諮詢團登山冒險教官及志工人員，共襄盛舉參與登山安全訓練研習活動，藉此強化學員登山安全訓練，以降低山難事件發生。

此次訓練課程分為專題講座及技能訓練兩部分，內容以各種雪地行進步伐並搭配冰斧、冰爪使用、自我解救滑落制動法、人工及天然固定點架設、雪冰壁大垂降及寒地避難、迷途處理、自救技術與求救方法等。

為模擬實際登山的隊伍組成，此次分組採不同能力級別混合編組，讓較有經驗的學員擔任實習小隊長與嚮導，透過各小隊教練設定的目標以利學習「如何決策」的訓練。

另一方面，特別規畫以學校所在區域分組方式，讓學員結訓後在各校辦理登山研習活動時便於相互支援。此外，這次也把校安及教官人員混合編組，除傳授登山安全知識外，也能針對學校行政如何支持、協助與教授未來學生完成登山安全訓練的經驗交流，達到教學相長的目標。

(中時 )