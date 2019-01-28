《全台最速報》連行李都沒帶 盧秀燕一日訪港招商引資

連行李都沒帶 盧秀燕一日訪港招商引資

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中時電子報
綜合報導

◎連行李都沒帶 盧秀燕一日訪港招商引資

台中市長盧秀燕上任後首度出訪海外，28日上午她飛往香港參加「中華出入口商會」會長交接及會員大會。盧秀燕說，這是香港最大的貿易商會，這次受邀出席大會，很高興對方有注意到她上任後拼經濟的決心；希望藉此搭上線，讓台中農產、機械、汽機車等各項產品都能進一步受到注意，招商引資的同時，將台中的產品賣出去。

◎柯家軍慘敗 組黨陷兩難？柯：有影響嗎

北市立委補選結果出爐，民進黨何志偉以3萬8591票勝出。國民黨陳炳甫獲得3萬1532票，至於批白袍出征的陳思宇僅拿下9689票，柯家軍首戰慘敗，外界質疑此戰是否會影響柯P組黨意願？柯文哲今受訪表示，「有影響嗎？我不曉得」，但也稱，人的思想是連續性步驟，是不斷在思考、不斷修正。

◎回嗆何志偉 柯文哲：選前選後一個樣

北市立委補選由綠營何志偉勝出，不過何昨發表勝選致詞時，痛批「柯家軍」候選人陳思宇、無黨籍議員陳建銘父女不斷造謠生事，更隔空嗆台北市長柯文哲沒遏止惡質選舉、「根本不是白色力量！」對此，柯今受訪回酸，還好啦，他選前一個樣、選後一個樣，今天應該又是一個樣。

◎東山迎佛祖 信眾恭迎正二媽返碧雲寺

國定民俗東山迎佛祖暨遶境活動28日清晨登場，數千信眾湧入東山碧軒寺，準備恭送觀音佛祖返回白河關子嶺碧雲寺，為維護空氣品質今年廟方也宣導減少放鞭炮、持香入廟；台南市長黃偉哲親自到場為佛祖登轎安座獻香，並發送福袋，早上7時8分，在寺方人員護持下，觀音佛祖起駕返回碧雲寺，農曆大年初九再返回東山。

(中時電子報)

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