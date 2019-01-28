柯家軍慘敗 陳炳甫剖析：柯P若想選總統就會馬上組黨

2019年01月28日 11:48 中時 張立勳

台北市士林、大同立委補選結果出爐，國民黨候選人陳炳甫28日剖析，代表「柯家軍」的陳思宇慘敗，市長柯文哲若要挺進2020總統大選，馬上要面對的就是組黨，沒辦法再像柯常說的最後5秒再決定。

北市立委補選由民進黨候選人何志偉勝出，陳炳甫今早展開士林車隊謝票，競選團隊成員對於陳炳甫努力拚選舉最後仍落敗感到相當不捨，不斷向陳打氣，陳炳甫也給予安慰、擁抱。

陳炳甫雖然在補選敗北，地方支持者也傳出勸進繼續拚2020立委的聲音，陳炳甫表示，國民黨人才濟濟，補選時間因為比較趕，大家來不及準備所以徵召他，未來還有1年時間，也許還有更強、更好的人選，「成功不一定在我」。

外界認為陳炳甫這次選的不差，可能是因為有高雄市長韓國瑜「韓流」加持，陳炳甫說，每個前輩來幫他打氣，一定有幫助，看起來至少大同區維持住原有票源，但士林區沒有開出國民黨該有的基本盤，光是社子地區就大輸3000多票，是落後何志偉總票數7000票一半以上。

陳炳甫指出，畢竟士林對他來說是陌生的，也是深綠鐵票區，雖然大同區也是深綠，在經過姊姊陳玉梅和他的努力，20幾年經營獲得認同，士林則沒辦法在短時間內用努力換取認同，也是落後的原因之一。

面對柯家軍慘敗，陳炳甫分析，柯P若想維持聲量挺進2020總統大選，在補選過後，已經沒辦法在最後5秒鐘做決定，馬上就要面臨組黨，召集全台各地柯家軍、友軍，思考不分區立委席次。

由於補選被視為總統大選前哨戰，柯文哲的氣勢似乎沒有想像中好，陳炳甫說，這次補選時間非常短，柯P能量如果像單純個人轉移，看起來相當難，如果正式組黨，也許情況又不一樣了。

陳炳甫也說，這次投票率僅有3成，柯文哲的陸軍、民兵沒有起來，包括國民黨組織動員力也沒那麼強，這是整體的問題，不是只有柯。

(中時 )