陸美高階貿易談判將登場 3大情境預測

2019年01月28日 11:48 中時電子報 吳映璠

30、31日，美國與中國大陸代表將在華盛頓舉行高階貿易談判，為即將於3月到期的貿易戰休兵找出解套方法，據傳陸方已有部分代表今天將先行抵美預做準備，而美媒更預測此次磋商可能會有3大情境出現。

美國總統川普與大陸國家主席習近平去年12月初達成貿易戰休兵90天的協議，協議即將於3月1日到期，而雙方副部級談判代表已經於本月初在北京進行首輪談判，成果頗有進展，包括北京同意從美進口5種基因改造穀物，另外也承諾加速推動市場准入機制，讓美企進入大陸市場。

而30、31日高階貿易談判即將於華府登場，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）將直接與中國國務院副總理劉鶴進行磋商，由於談判層級更高，一般預料此次協商將有更具體的進展，不過礙於雙方歧見仍大，加上川普的思路難以預測，外界預料要產出雙方都能接受的協議仍有很大難度。

綜合美媒報導，此次高階貿易談判磋商可能產出3大情境：

第一可能是基礎情境，即便萊特海澤與劉鶴在本周達成協議，他們仍須各自向川普及習近平彙報成果，最終由川普及習近平決定是否接受。因此或許不要抱太大期待，認為雙方代表會在會後透露談判細節，也許頂多只會發表一些用字遣詞相當模糊的聲明稿來描述此次磋商成果。

第二情境是雙方出現重大突破，北京可能在談判桌上提出經濟改革措施，這能說服萊特海澤相信北京的確有意開放市場，而川普及其團隊將會接受協議，市場也將回歸舊有秩序，擺脫過去幾個月來的焦慮情緒。

而最壞的情況就是雙方談判破裂，川普可能又會在推特上開炮，抱怨談判無進展。事實上川普過去就曾做過這種事，去年5月美中雙方發布共同聲明，陸方同意擴大進口美國農產品及能源商品，以及承諾重視智慧財產權的保護，不出幾日川普就拒絕雙方的協商架構，並召回談判代表。

報導認為，若此次談判出現最壞的第三種情境，雙方協商將長久地陷入僵局，而萊特海澤、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、及美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）等鷹派人物對大陸的態度將左右整個談判進展。

(中時電子報)