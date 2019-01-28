影》過彎失控 紅色敞篷跑車撞樹 車爛2人傷

過彎失控 紅色敞篷跑車撞樹 車爛2人傷（中天新聞）
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中時
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紅色跑車在139線大彰路芬園路段疑似過彎車速過快失控自撞路樹。（謝瓊雲翻攝）

32歲陳姓男子27日下午駕駛一輛新車市價約150萬元的紅色敞篷跑車馬自達MX-5，載著34歲吳姓友人，從台中南下彰化，行經139線大彰路，疑似因不熟悉山路又在過彎時車速過快，失控偏移猛烈自撞路樹，車輛扭曲變形，車門嚴重凹損，所幸兩人送醫後無生命危險。

右側副駕駛座嚴重變形，車禍當時也導致坐在副架的吳男受困、右大腿骨折。（謝瓊雲翻攝）

警方調查，27日下午約1點多，陳男開跑車行經芬園鄉大彰路、三芬路口時失控撞上路樹，現場敞篷車頂、擋風風玻璃幾乎全毀，右側車門凹陷導致副座吳男受困車上，警消獲報到場，出動破壞剪等器材將傷者搶救後送醫，駕駛陳男輕傷、吳男右大腿骨折，均無生命危險。警方初步調查，陳男未酒駕，肇事原因仍待釐清。

紅色跑車敞篷車頂、擋風風玻璃幾乎撞碎全毀。（謝瓊雲翻攝）

彰化警方指出，紅車因過彎時車速過快，不慎失控才會撞上路樹，駕駛是台中人，兩人出遊行經彰化山路，推測是因對路況不熟才撞車，所幸兩人並無生命危險，也未波及他人；呼籲用路人行經山路彎道，應減速慢行，保障自身與其他用路人安全。

(中時 )

紅色敞篷跑車右側車神嚴重撞凹，車門還卡住。（謝瓊雲翻攝）
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