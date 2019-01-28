高鐵新回數票3／15開賣 最多省2600元

2019年01月28日 12:21 中時 李宜秦

台灣高鐵公司自3月15日起將推出新一代的自由座回數票，提供不限班次、效期30天內搭乘10次可打82折與60天內搭乘8次可打92折的兩種選擇，以台北到左營車票舉例，兩種選擇分別可省2600元、925元。為鼓勵旅客體驗，6月30日前購買新回數票，並將搭乘次數使用完畢者，還可再享TGo點數加碼贈50％。

高鐵公司表示，新代回數票可滿足不同頻率、經常往返兩地的旅客需求，其中優惠效期30天搭乘10次的回數票，票價為自由座82折、約等於標準車廂對號座8折，較原回數票87折、約等於標準車廂對號座85折更加優惠。

以搭乘台北到左營為例，自由座票價原價1445元，若使用30天搭10次的回數票，10張車票原價為14450元，打完82折後只要11849元，共可省2601元；若使用60天搭8次的回數票，8張車票原價為11560元，打完92折後只要10635元，共可省925元。

高鐵公司提醒，新代回數票仍使用記名制票卡，限持卡者本人可用，另配合新代回數票開賣，原優惠效期45天內搭乘8次的舊回數票將同步停止發售，已購買舊回數票的旅客，在效期內仍可繼續使用完畢，或是也可按照規定辦理退票後，持原回數票卡改購新優惠。

此外，高鐵TGo會員購買新代回數票時，須先完成會員帳戶開通，並須在每次購票時提供個人會員帳號。6月30日前購買新回數票，並將搭乘次數使用完畢者，還可再享TGo點數加碼贈50％。

(中時 )