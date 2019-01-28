打詐「斬手專案」成效斐然 去年阻10億元財損

2019年01月28日 12:16 中時 胡欣男

警政署長陳家欽（右2）巡視打擊詐欺斬手行動的查緝績效，巡視贓證物。（胡欣男翻攝）

刑事局國際科從跨境詐騙案件，溯源追查台灣詐團金主，查扣藍寶堅尼超跑。（胡欣男翻攝）

警政署與台灣高檢署今天上午舉辦記者會，宣布農曆年前發動的打擊詐欺「斬手專案」執行成效。警政署長陳家欽表示，這次專案行動，警政署傾全國警力全面掃蕩詐欺集團成員，共計緝獲詐欺集團成員1915人，其中包含幕後金主10人、地下匯兌業者12人、車手頭206人、取款車手1075人、詐欺機房10處、詐欺集團35件，成效斐然。

陳家欽還指出，去年發動兩波斬手專案，有效遏阻詐騙集團提款次數與效率，經統計2018年詐欺車手提領次數7萬1487次，較2017年同期10萬5171次，減少3萬3684次（減少32.03％），若以每次提領3萬元估算，成功為民眾減少約10億餘元的被害損失。

陳家欽今天在刑事局主持記者會表示，面對詐欺集團的科技犯罪，警方以斬手行動，全面打擊提款車手，讓詐團領不出贓款，同時溯源追查幕後金主嫌犯。數據顯示，斬手專案後，車手愈抓愈多，犯罪提領次數愈來愈少，成功守住民眾險遭詐騙金錢。

另外，在防止贓款流向境外方面，檢警加強追查詐欺集團幕後金流及攔阻民眾遭詐騙款項，統計2018年全國警察機關偵辦詐欺案件，落實執行沒收新制，查扣不法所得金額達4億4,000萬餘元，與金融機構實施聯防，攔阻遭詐騙款項達10億400萬餘元。

陳家欽表示，這次專案在農曆年前發動，是考量這期間為詐騙高峰，詐團想趁過年前大撈一筆。這次專案行動注重強化查扣不法所得及攔阻民眾遭詐騙，共計查扣現金5400萬餘元、土地7處、房屋2處、車輛12部，合計查扣總額約1億200萬餘元，也成功攔阻民眾遭詐騙336件8700萬餘元。

然而，令人憂心的是，這次專案行動，未成年嫌犯有172人，其中123人為車手，占總人數約1成，顯見詐欺犯罪年輕化，還向校園招募成員。警政署呼籲，寒假已至，家長須多加注意孩子的交友情形，切勿誤入歧途擔任詐欺集團車手。

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(中時 )