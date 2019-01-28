女舞者挑逗男客「揉胸99下」 激情夜店GG了

2019年01月28日 12:09 中時電子報 張國欽

台中夜店X-CUBE去年4月上傳一段鹹濕影片，性感女舞者穿著內衣與男客瘋狂大玩「快速揉奶」99下，一旁還有主持人高喊「抖手、抖你的手…小隻馬會旋轉…」，藉鹹濕氣氛招攬客人，卻被警方盯上，台中地院日前依公然妨害風化、公然猥褻等罪，判女舞者拘役20日、主持人20日、活動企畫人50日，可易科罰金2萬元到5萬元不等。

判決書指出，夜店活動企劃負責人黃姓男子，去年4月舉辦一項活動，讓夜店男客競標，得標者可享受謝姓女舞者穿著性感內衣、坐上大腿，接著讓得標者隔著謝女雙手托住胸部，上下抖動讓頸部掛著的計步器計算次數的遊戲，紀姓主持人過程中還不斷喊「抖手，抖你的手，小隻馬會旋轉，抖手不是抖屁股，他等一下走不出去了，他站起來絕對會翹翹的！」，現場鹹濕氣氛。

影片事後被傳上網路，取名「今晚男孩的福利~#拍賣網美」藉此招攬客人，沒想到引起警方注意，傳喚相關人員到案說明，依妨害風化等罪函送，黃男、紀男、謝女等3人全被起訴。

台中法官認為，紀男、謝女以挑起性慾的猥褻行為供顧客觀覽、招攬客人，黃男則散布猥褻聲音及影片供人觀覽、聽聞，皆觸犯意圖營利公然猥褻罪及散布猥褻物品罪，因此判謝女拘役20日、紀男20日、黃男50日，均可易科罰金2萬元到5萬元不等。

(中時電子報)