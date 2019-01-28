俄籍遊客稚女走失 萬華漢中警尋回助團圓

2019年01月28日 12:19 中時 謝明俊

漢中所員警拿出宣導品指揮棒給俄籍小女童把玩，才讓女童放鬆心情。〔謝明俊翻攝〕

一名俄羅斯男子日前帶著稚女到北市西門町訪友，與好友歡喜敘舊，小女兒卻乘父親不注意獨自跑出店外迷路，民眾發現報警將小女孩帶回漢中所，稍後，父親發現女兒女蹤焦急報警，得悉女兒就在派出所，立即趕往漢中所接回女兒，對員警感謝萬分。

日前，有民眾向萬華分局漢中所報案，有一名金髮碧眼外籍小女童在中華路與成都路口人行道上徘徊，急需警方協助。擅長外語的警員連盈智雖然休假中，但在旁得悉後主動協助，經連員以中、英雙語與女童對話，但女童都未回應，因此，連員先將女童帶回所內安撫情緒並設法聯繫父母。

女童在所內因過於緊張，始終不願意開口說話，警員洪彰擇靈機一動，取出分局加強重要節日安全維護工作反詐騙指揮棒宣導品給女童把玩，女童情緒才逐漸舒緩、展露笑顏，並開口回答問題。

半小時後，轄內中華路1段一個商家打電話到派出所報案，表示其俄籍友人女兒走失，請求警方協尋，連員遂請其到所確認。該名俄籍人士見到女兒後情緒激動地緊抱女兒，並不停地向連員道謝。

據店家向警方表示，她與女童父親係舊識，俄籍友人帶女兒到店裡敘舊時，一時疏忽讓女兒獨自走出店外，而俄籍人士得知當自己與店家急著四處尋人時，警方早已將女兒帶回派出所照顧，感到非常驚訝，並對連員細心照護女兒由衷感謝，更讚嘆臺灣警察積極為民服務的精神。

(中時 )