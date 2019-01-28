舊制退休金忘了領 勞工局來幫一把

2019年01月28日 12:21 工商 邱琮皓

您有舊制年資嗎？新北市勞工局提醒，離職時如果已經成就退休條件，別忘記向雇主請領舊制退休金！小莊在勞退新制施行前就進入公司任職，事後亦選擇適用勞退新制，但依法舊制年資應繼續保留。小莊在2018年離職時已符合勞基法退休條件，卻不知可向雇主申請舊制退休金，事後公司因已無僱用舊制員工，在申請領回勞工退休準備金時，被發現未依規定發給小莊退休金，在勞工局的提醒下，小莊最後順利領回約23萬元的舊制退休金。

勞工局長陳瑞嘉表示，依勞動基準法第53條規定，勞工如在同一事業單位工作年資達25年，或工作年資達15年且年滿55歲，或者是工作年資達10年且年滿60歲，即可向雇主申請退休，此時雇主不但不能拒絕，還應一次發給勞工舊制退休金。此外，因舊制退休金的請求權時效為5年，勞工若發現自己離職時已達到退休條件，雇主卻未給付退休金，此時應儘速向雇主提出申請，否則過了請求時效，雇主就不再負有給付退休金的義務。

陳瑞嘉進一步說明，自2005年7月起，開始實施勞退新制，但針對選擇適用新制的勞工，原本的舊制年資應繼續保留。隨著時間的過去，目前適用勞退舊制的勞工已經越來越少，許多雇主在舊制勞工陸續離職或退休後，會向勞工局申請領回勞工退休準備金，但如發現尚有給付舊制退休金的義務，勞工局會要求雇主補發後始得領回，藉此保障勞工請領舊制退休金的權益。勞工局表示，2018年透過勞工退休準備金領回的審查案件，總計幫勞工追回逾1600萬元的舊制退休金。

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