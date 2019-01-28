《紐時》：美國秘密向各國施壓 封殺華為參與5G

2019年01月28日 13:02 中時 楊家鑫

在大陸副總理劉鶴帶領的高層貿易磋商團即將訪美之際，《紐約時報》於當地時間27日披露，美國政府在過去一年秘密向各國施壓，要求聯合封殺華為及其他陸資企業參與各地的鋪設5G網路計畫。而美國總統川普（DonaldTrump）更可能以行政命令禁止美國企業使用大陸企業設備。

「香港01」引述《紐約時報》報導指出，華府認為，各國開始為手機的5G網路拍賣頻譜，並將批出數十億美元合約以建立基礎交換系統，因此在未來半年至關重要。

報導說，英國外交大臣侯俊偉（JeremyHunt）日前訪問華盛頓，其中一個關鍵議題是，英國是否同意白宮的要求，封殺華為建設新一代電話網路。這項決定因而可能影響英陸兩國關係。

報導並指，除了英國之外，波蘭亦是備受美國壓力的國家，更有白宮官員揚言，美軍是否部署當地，將取決於華沙政府的決定。

另外，報導指出，華府官員於2018年春天訪問德國時，向柏林方面指出，使用廉價大陸電訊設備所帶來的經濟效益，需考量北大西洋公約組織（NATO）承受的安全威脅。

報導又說，白宮亦正起草一份行政命令，希望有效禁止美國企業在關鍵電訊網路上使用大陸設備。這項行政命令的效力範圍，將遠遠超過現有禁止美國政府網路使用這類設備的法規。

據悉，路透社24日曾引述消息人士指出，波蘭當局月初以涉嫌從事間諜活動拘捕華為波蘭分公司高層王偉晶後，也正準備封殺華為，考慮在未來排除華為參與國內5G建設項目，轉為讓諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等歐洲企業參與。

(中時 )