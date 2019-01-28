16萬噸廢棄物製成黑心水泥 花蓮前議長父子遭訴

花蓮縣前議長賴進坤（左）涉嫌違反廢清法遭到檢方起訴。（許家寧攝）

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花蓮縣秀林鄉代會主席賴俊傑（左三），涉嫌旗下土資場將16萬噸廢棄物轉售製成黑心水泥。（許家寧攝）

花蓮縣前議長賴進坤父子經營的砂石土資場，涉嫌將收取來的16萬噸事業廢棄物再充作天然石灰石，轉售給水泥公司製成黑心水泥流入市面，5年內非法獲利高達4億3500餘萬元，檢方先扣押2億元財產，28日依涉違反廢棄物清理法起訴賴進坤、賴俊傑兩人。

賴進坤父子旗下經營的玟豪土資場，4年前因向縣府申請廢棄物處理許可證有異常情形遭人檢舉，檢調追查發現賴與擔任秀林鄉代表會主席的兒子賴俊傑，兩人「雙頭賺」先向清運業者收取廢棄物處理費，再將廢棄物充當原物料轉賣供台灣水泥公司製成水泥牟利。

檢方調查，玟豪公司自2010年至2015年，先後向全台各地電鍍業者、科技光電業者及中華紙漿公司收取16萬公噸的無機性污泥事業廢棄物，從中賺取2億5000餘萬元處理費後，卻未規定處理將廢棄物與廢棄營建土石方混合以掩蓋臭味。

同時與台泥公司花蓮和平廠簽約提供黏土、矽砂、石灰石原物料，土資場將廢棄物與土石方混合物裝載，以「戴帽子」方式將天然原物料舖蓋車斗上方掩飾，避開廠方檢查，再由台泥製成黑心水泥流入市面，不但影響水泥品質，並損及台泥信譽與民眾居住安全。

檢調發動搜索賴進坤父子位於新城鄉崇德的住處，循線清查玟豪公司資金流向，發現該公司4億多餘元的犯罪所得輾轉無償轉予家族其他親人、子女，向法院聲請扣押財產，順利查扣逾2億元，花蓮地檢28日全案偵查終結將兩人提起公訴。

(中時 )

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